Полярники на станції «Вернадський» дали новонародженому тюленю символічне імʼя

Імʼя для тваринки науковці обирали серед тих, які запропонували українці у Facebook

Полярники зі станції «Академік Вернадський» обрали ім’я для першого народженого тюленя цього року – SeaBaby Світозарович. Про це стало відомо з допису Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

Тюленя назвали на честь українського морського дрона та вченого-біолога Світозара Давиденка, який його першим знайшов. SeaBaby у перекладі з англійської – «морський малюк».

Зазвичай тюлені Ведделла народжуються напочатку антарктичної весни, і кожна самиця народжує одне дитинча.

Раніше полярники зверталися до підписників із проханням допомогти обрати ім’я для новонародженого.

«Загалом же в фейсбуці та інстаграмі ми отримали майже 400 ідей з іменами для новонародженого тюленяти. Микола, Петрик, Гетьман, Пейджер, Пончик, Шніцель, Сірко, Фродо, Зимко, Торпі, Кавунчик і навіть Пінгвін – пропозиції були ну дууууже різноманітні. Щиро вдячні всім, хто долучився до вибору імені», – йдеться у дописі.

Автор імені має отримати спеціальний подарунок – шеврон від 29-ї української антарктичної експедиції.

«До речі, SeaBaby сьогодні вже 10 днів. Він активно росте на маминому молоці і скоро може почати перші знайомства з океаном. Але самостійне життя та харчування у воді ці тюлені починають після закінчення вигодовування – орієнтовно через 7 тижнів після народження. Тож незабаром «морські малюки» будуть не тільки в Чорному морі, а й у Південному океані», – зауважили полярники.

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фото: facebook.com/AntarcticCenter

За їхніми словами, нині неподалік «Вернадського», окрім SeaBaby, народилося ще одне «ведделлятко». Також тут перебувають чотири вагітні самиці. Полярники пообіцяли неодмінно показувати нових малюків в окремих дописах.

Нещодавно науковці поділилися радісною новиною про перше тюленятко, яке з'явилося на світ біля станції. Національний антарктичний науковий центр опублікував неймовірно миле відео, де малюк ніжно тулиться до мами та «спілкується» з нею.

До слова, біля станції «Академік Вернадський» знову спостерігали південне полярне сяйво. Це вже вдруге за рік українським полярникам вдалося зафіксувати таке рідкісне явище.