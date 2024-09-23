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Українські полярники показали зворушливе відео з тюленятком

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Українські полярники показали зворушливе відео з тюленятком
Дорослі тюлені Ведделла важать близько 400 кілограмів
фото: скріншот

Українські полярники зі станції «Академік Вернадський» стали свідками дивовижної події – народження одразу двох тюленят Ведделла

Нещодавно науковці поділилися радісною новиною про перше тюленятко, яке з'явилося на світ біля станції. Національний антарктичний науковий центр опублікував неймовірно миле відео, де малюк ніжно тулиться до мами та «спілкується» з нею. 

«А тепер стало відомо, що це не єдине поповнення в тюленячій родині. За цей час біля «Вернадського» народилося ще одне тюленя. Але про це розкажемо окремо», – заінтригували полярники на своїй сторінці у Facebook.

До речі, для первістка вже оголошено конкурс на найкраще ім'я. Українці могли пропонувати свої варіанти у коментарях до 22 вересня. 

Українські полярники показали зворушливе відео з тюленятком фото 1

Нещодавно вони опублікували відео, де можна почути «розмову» криги в океані, та пояснили це унікальне явище. А один з біологів під час спостереження за пінгвінами наткнувся на рідкісних морських слонів. Зустріч була настільки неочікуваною, що науковець ледь встиг зняти її на відео. 

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Теги: Facebook полярники відео

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