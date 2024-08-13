Білоруський прикордонник вкоротив собі віку на кордоні з Україною
Війсьовослужбовець проходив строкову службу у Пінському прикордонному загоні
Білоруський прикордонник наклав на себе руки на прикордонній заставі «Дивін» на кордоні з Укоаїною. Тіло військовослужбовця з ознаками суїциду було виявлено 10 серпня. Про це повідомляє «Хартія 97».
Повідомляється, що військовослужбовця 2005 року народження призвали у квітні цього року. Він проходив строкову службу у Пінському прикордонному загоні.
Попередньо, причиною суїциду, за словами силовиків, стали особисті обставини. На місці події працює слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, Білорусь відправляє своїх ракетників і артилеристів у Росію для «відпрацювання питань бойового застосування». Про це повідомляє Міністерство оборони Білорусі. Зазначається, що під час польового виходу з підрозділами буде проведено контрольне заняття з управління ракетними ударами з бойовими пусками з ракетних комплексів і реактивних систем залпового вогню, що перебувають на озброєнні збройних сил Республіки Білорусь.
Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вимагає посилити угруповання військ Білорусі на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, які межують з північними областями України.
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