Білоруський прикордонник вкоротив собі віку на кордоні з Україною

Війсьовослужбовець проходив строкову службу у Пінському прикордонному загоні

Білоруський прикордонник наклав на себе руки на прикордонній заставі «Дивін» на кордоні з Укоаїною. Тіло військовослужбовця з ознаками суїциду було виявлено 10 серпня. Про це повідомляє «Хартія 97».

Повідомляється, що військовослужбовця 2005 року народження призвали у квітні цього року. Він проходив строкову службу у Пінському прикордонному загоні.

Попередньо, причиною суїциду, за словами силовиків, стали ​​особисті обставини. На місці події працює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, Білорусь відправляє своїх ракетників і артилеристів у Росію для «відпрацювання питань бойового застосування». Про це повідомляє Міністерство оборони Білорусі. Зазначається, що під час польового виходу з підрозділами буде проведено контрольне заняття з управління ракетними ударами з бойовими пусками з ракетних комплексів і реактивних систем залпового вогню, що перебувають на озброєнні збройних сил Республіки Білорусь.

Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вимагає посилити угруповання військ Білорусі на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, які межують з північними областями України.