Туск назвав умову, за якої Україна може отримати нові ракети Patriot

Прем'єр Польщі заявив, що Варшава вже вивчає можливість нового пакета військової допомоги, а найближчі 100 днів можуть визначити подальший перебіг війни

Польща може передати Україні нові ракети до зенітних ракетних комплексів Patriot. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що Варшава готова розглянути таку можливість у межах подальшої військової допомоги Києву. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Rzeczpospolita.

Відповідну заяву глава польського уряду зробив під час пресконференції у Любліні після нічного інциденту, коли російська крилата ракета впала на території Польщі. За словами Туска, країна не має наміру скорочувати підтримку України, незважаючи на політичні дискусії всередині держави.

«Я усвідомлюю різний тягар, який лягає на Польщу, але подобається це комусь чи ні – ми зробимо все можливе, щоб допомогти Україні», – наголосив прем'єр.

Водночас він уточнив, що рішення про передачу нових ракет Patriot залежатиме від наявних можливостей Польщі. За словами Туска, Варшава готова проаналізувати свої запаси та визначити, яку додаткову допомогу зможе надати Києву без шкоди для власної безпеки.

Окремо прем'єр звернув увагу на ситуацію на фронті. На його думку, найближчі 100 днів можуть стати вирішальними для подальшого перебігу війни, тому союзники України мають максимально використати цей час для посилення підтримки.

Коментуючи нічний інцидент, Туск зазначив, що наразі немає підстав вважати Польщу ціллю російської атаки. За його словами, два російські повітряні об'єкти порушили повітряний простір країни, а один із них упав у Люблінському воєводстві.

Прем'єр повідомив, що польські військові отримали наказ збити ракету, якщо вона становитиме загрозу населеним пунктам. Проте цього не знадобилося, оскільки вона впала в незабудованій місцевості. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, руйнувань також не зафіксували.

Туск також розповів, що підтримує контакт із більшістю європейських лідерів щодо цього інциденту. За його словами, американська сторона також висловила зацікавленість долучитися до розслідування обставин падіння російської ракети.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня російська крилата ракета, ймовірно Х-101, залетіла в повітряний простір Польщі та впала поблизу села Тарнава-Колонія в Люблінському воєводстві. За даними польської влади, жертв і руйнувань немає.