Головна Світ Політика
search button user button menu button

Туск назвав умову, за якої Україна може отримати нові ракети Patriot

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Туск назвав умову, за якої Україна може отримати нові ракети Patriot
Прем'єр Польщі Дональд Туск після падіння ракети РФ заговорив про нову допомогу Україні
фото: РАР

Прем'єр Польщі заявив, що Варшава вже вивчає можливість нового пакета військової допомоги, а найближчі 100 днів можуть визначити подальший перебіг війни

Польща може передати Україні нові ракети до зенітних ракетних комплексів Patriot. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що Варшава готова розглянути таку можливість у межах подальшої військової допомоги Києву. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Rzeczpospolita.

Відповідну заяву глава польського уряду зробив під час пресконференції у Любліні після нічного інциденту, коли російська крилата ракета впала на території Польщі. За словами Туска, країна не має наміру скорочувати підтримку України, незважаючи на політичні дискусії всередині держави.

«Я усвідомлюю різний тягар, який лягає на Польщу, але подобається це комусь чи ні – ми зробимо все можливе, щоб допомогти Україні», – наголосив прем'єр.

Водночас він уточнив, що рішення про передачу нових ракет Patriot залежатиме від наявних можливостей Польщі. За словами Туска, Варшава готова проаналізувати свої запаси та визначити, яку додаткову допомогу зможе надати Києву без шкоди для власної безпеки.

Окремо прем'єр звернув увагу на ситуацію на фронті. На його думку, найближчі 100 днів можуть стати вирішальними для подальшого перебігу війни, тому союзники України мають максимально використати цей час для посилення підтримки.

Коментуючи нічний інцидент, Туск зазначив, що наразі немає підстав вважати Польщу ціллю російської атаки. За його словами, два російські повітряні об'єкти порушили повітряний простір країни, а один із них упав у Люблінському воєводстві.

Прем'єр повідомив, що польські військові отримали наказ збити ракету, якщо вона становитиме загрозу населеним пунктам. Проте цього не знадобилося, оскільки вона впала в незабудованій місцевості. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, руйнувань також не зафіксували.

Туск також розповів, що підтримує контакт із більшістю європейських лідерів щодо цього інциденту. За його словами, американська сторона також висловила зацікавленість долучитися до розслідування обставин падіння російської ракети.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня російська крилата ракета, ймовірно Х-101, залетіла в повітряний простір Польщі та впала поблизу села Тарнава-Колонія в Люблінському воєводстві. За даними польської влади, жертв і руйнувань немає.

Читайте також:

Теги: Польща Дональд Туск Patriot

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Команда оборонної компанії Lockheed Martin зустрілася із Зеленським
Зеленський зустрівся з командою оборонної компанії, яка виробляє ракети для Patriot
28 липня, 20:58
Україна може втратити шанс отримати польські МіГ-29
Польща висунула Україні нову умову для передачі МіГ-29
27 липня, 18:15
Зенітна керована ракета Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3)
Польща запропонувала США новий формат виробництва Patriot для України
24 липня, 10:47
У Познані та області проживає близько 170 тисяч українців
У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
22 липня, 20:55
Це вже десяте перехоплення російського військового літака цього року, повідомили в польському міноборони
Тричі за три дні: Польща перехопила російські літаки над Балтикою
17 липня, 01:15
За кілька годин до саміту НАТО Туреччина готувалася до ракетної загрози
Саміт НАТО ледь не опинився під ударом. Російська ракета змусила підняти системи Patriot
16 липня, 20:55
Сікорський вважає, що Путін у відчаї та програє
Росія може застосувати українські дрони: Польща попереджає про можливі провокації
15 липня, 12:49
Президент Польщі підбив підсумки переговорів із Зеленським
Помиритися не вдалося. Президент Польщі зробив відверту заяву про зустріч із Зеленським
9 липня, 06:16
Польща готова передати Україні винищувачі МіГ-29 в обмін на новітні українські безпілотні технології
Переговори щодо МіГ-29 ожили: Польща озвучила умову для України
6 липня, 23:55

Політика

Туск назвав умову, за якої Україна може отримати нові ракети Patriot
Туск назвав умову, за якої Україна може отримати нові ракети Patriot
Трамп опинився у глухому куті у війні з Іраном: CNN назвав можливий вихід
Трамп опинився у глухому куті у війні з Іраном: CNN назвав можливий вихід
Польський прем'єр заявив, що наступні 100 днів можуть вирішити результат війни
Польський прем'єр заявив, що наступні 100 днів можуть вирішити результат війни
Туск заявив, що Польща була готова збити російську ракету
Туск заявив, що Польща була готова збити російську ракету
«Війна виходить за межі України». Глава МЗС Естонії звернувся до лідерів Європи
«Війна виходить за межі України». Глава МЗС Естонії звернувся до лідерів Європи
Момент удару ракети по Польщі потрапив на відео
Момент удару ракети по Польщі потрапив на відео

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 липня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 липня 2026
144K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
137K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
120K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
91K
На прощання «Нафтогаз» виплатив Корецькому відпускні: названо суму

Новини

30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:00
«Бандероль» пішла в серію: ГУР показав іноземні компоненти
Вчора, 23:24
ФСБ оголосила Павла Дурова у міжнародний розшук
Вчора, 09:35
29 липня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Кабмін погодив звільнення Альони Шкрум із Мінрозвитку
28 липня, 13:18
Monobank дозволив блокувати людей, які надсилають небажані перекази
28 липня, 12:35

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua