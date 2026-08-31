Зеленський заявив, що Путін хоче продовження війни

Президент наголосив, що вересень може багато змінити, а представники Дональда Трампа готуються до нової комунікації з російською стороною

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, за даними української та партнерської розвідок, російський диктатор Володимир Путін наразі не демонструє готовності до завершення війни. Водночас глава держави зазначив, що найближчі тижні можуть стати важливими для подальших дипломатичних зусиль. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення глави держави.

Зеленський повідомив, що щойно провів розмову з представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. За його словами, вони готуються до зустрічі та відповідної комунікації з російською стороною, а також до візиту в Україну.

Президент поінформував американських представників про зміни ситуації на фронті та російські атаки. Сторони також обговорили можливі кроки, які могли б спонукати Росію перейти до завершення війни.

«Треба, щоб настрій був відповідний в Москві, у Путіна, – настрій завершувати, а не воювати. Зараз поки що, на жаль, усі свідчення розвідок – і наших, і партнерів, – усі сигнали з Росії такі, що особисто російський лідер хоче війни ще. Навіть уже тоді, коли абсолютна більшість його – до речі – суспільства погодилась би із зупинкою війни по лінії зіткнення. Ми побачимо, що вдасться представникам Президента Америки. Вересень може змінити багато, і треба, щоб ми разом з партнерами зробили все для захисту людей, для захисту життя і для миру», – заявив Зеленський.

Окремо президент повідомив про доповіді головнокомандувача та Служби безпеки України стосовно українських далекобійних ударів у відповідь на російські обстріли. За його словами, Україна готує нові кроки.

Також Зеленський обговорив із прем’єр-міністром та дипломатичною командою заходи, заплановані на вересень. Президент наголосив, що результати міжнародних зустрічей та переговорів мають відчуватися безпосередньо в Україні – як у зміцненні оборонних спроможностей, так і в додатковій енергетичній підтримці.

За словами Зеленського, на політичному рівні вже існують конкретні домовленості з Канадою, Європейським Союзом, Великою Британією, Норвегією, США, Францією, Німеччиною та іншими партнерами. Тепер, наголосив президент, необхідно забезпечити їх практичне виконання на рівні міністерств і підприємств.

Глава держави також доручив провести чіткий аудит домовленостей, які вже були досягнуті політично, але досі не реалізовані. Окремо це стосується державних та енергетичних компаній. «Перед зимою підтримку треба мобілізувати максимально», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський скоординував дипломатичну роботу держави на найближчі тижні та визначив три ключові пріоритети. Йдеться про фінансування оборони України, далекобійних операцій і мідлстрайків, енергетику та підготовку до зими, а також виконання соціальних програм і підтримку економічної активності.