Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський заявив, що Путін хоче продовження війни

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський заявив, що Путін хоче продовження війни
Зеленський заявив, що Москва досі не налаштована завершувати війну
скриншот з відео

Президент наголосив, що вересень може багато змінити, а представники Дональда Трампа готуються до нової комунікації з російською стороною

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, за даними української та партнерської розвідок, російський диктатор Володимир Путін наразі не демонструє готовності до завершення війни. Водночас глава держави зазначив, що найближчі тижні можуть стати важливими для подальших дипломатичних зусиль. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення глави держави.

Зеленський повідомив, що щойно провів розмову з представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. За його словами, вони готуються до зустрічі та відповідної комунікації з російською стороною, а також до візиту в Україну.

Підписуйтеся на сторінку «Главкома» у соціальній мережі Х

Президент поінформував американських представників про зміни ситуації на фронті та російські атаки. Сторони також обговорили можливі кроки, які могли б спонукати Росію перейти до завершення війни.

«Треба, щоб настрій був відповідний в Москві, у Путіна, – настрій завершувати, а не воювати. Зараз поки що, на жаль, усі свідчення розвідок – і наших, і партнерів, – усі сигнали з Росії такі, що особисто російський лідер хоче війни ще. Навіть уже тоді, коли абсолютна більшість його – до речі – суспільства погодилась би із зупинкою війни по лінії зіткнення. Ми побачимо, що вдасться представникам Президента Америки. Вересень може змінити багато, і треба, щоб ми разом з партнерами зробили все для захисту людей, для захисту життя і для миру», – заявив Зеленський.

Окремо президент повідомив про доповіді головнокомандувача та Служби безпеки України стосовно українських далекобійних ударів у відповідь на російські обстріли. За його словами, Україна готує нові кроки.

Також Зеленський обговорив із прем’єр-міністром та дипломатичною командою заходи, заплановані на вересень. Президент наголосив, що результати міжнародних зустрічей та переговорів мають відчуватися безпосередньо в Україні – як у зміцненні оборонних спроможностей, так і в додатковій енергетичній підтримці.

За словами Зеленського, на політичному рівні вже існують конкретні домовленості з Канадою, Європейським Союзом, Великою Британією, Норвегією, США, Францією, Німеччиною та іншими партнерами. Тепер, наголосив президент, необхідно забезпечити їх практичне виконання на рівні міністерств і підприємств.

Глава держави також доручив провести чіткий аудит домовленостей, які вже були досягнуті політично, але досі не реалізовані. Окремо це стосується державних та енергетичних компаній. «Перед зимою підтримку треба мобілізувати максимально», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський скоординував дипломатичну роботу держави на найближчі тижні та визначив три ключові пріоритети. Йдеться про фінансування оборони України, далекобійних операцій і мідлстрайків, енергетику та підготовку до зими, а також виконання соціальних програм і підтримку економічної активності.

Читайте також:

Теги: путін Володимир Зеленський Україна президент диктатор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удари по логістиці – це не нова тактика. Це визнання того, що на фронті результату немає
Путін б’є по складах. Що це означає і чого очікувати далі? Авторська стаття
Сьогодні, 15:35
Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
СБУ викрила масштабну схему з ліками для військових: збитки понад 80 млн грн
26 серпня, 19:24
Нові «шахеди» стали серйознішою загрозою для України
Китай допоміг Росії зробити «шахеди» значно небезпечнішими
26 серпня, 11:55
Проблема прайс-кепів виходить далеко за межі поточних цін на електроенергію, наголошує Кудрицький
Кудрицький: Непередбачувана зміна прайс-кепів відлякує інвесторів і гальмує розвиток нової генерації
25 серпня, 14:38
Ощадбанку повернуто незаконно затримані у березні кошти
Угорщина закрила справу проти українських інкасаторів
19 серпня, 16:56
Через ракетну атаку РФ загинули люди
Удар по Печенігах на Харківщині. Зеленський пообіцяв відплату Росії
18 серпня, 11:28
Наслідки удару по російському підприємству
Україна розкрила, чим атакувала завод ракетного палива у Росії
17 серпня, 22:11
Відносини Зеленського та Трампа пройшли трансформацію
AP: Україна довела Трампу, що «має карти» у війні проти Росії
12 серпня, 01:15
Що змусить Москву погодитися на переговори
Коли Путін сяде за стіл переговорів: три вирішальні фактори
3 серпня, 12:20

Політика

Зеленський звільнив Камишіна з посади радника зі стратегічних питань
Зеленський звільнив Камишіна з посади радника зі стратегічних питань
Зеленський заявив, що Путін хоче продовження війни
Зеленський заявив, що Путін хоче продовження війни
Верховна Рада змінила роботу через постійні повітряні тривоги
Верховна Рада змінила роботу через постійні повітряні тривоги
Двох нардепів можуть позбавити мандатів: що про них відомо
Двох нардепів можуть позбавити мандатів: що про них відомо
Зеленський змінив тимчасового голову Держприкордонслужби
Зеленський змінив тимчасового голову Держприкордонслужби
Кремль назвав умову для зустрічі Зеленського, Трампа та Путіна
Кремль назвав умову для зустрічі Зеленського, Трампа та Путіна

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 серпня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 серпня 2026
89K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
87K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
72K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних
57K
Трамп звернувся до Зеленського з нагоди Дня Незалежності

Новини

В Україні до 30°, місцями дощитиме: погода на 31 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 30°, місцями короткочасні дощі: погода на 30 серпня 2026 року
Вчора, 06:01
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 03:59
Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2026 року
29 серпня, 08:32
День авіації України 2026: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
29 серпня, 04:00
«Нафтогаз» закупив масажну олію, спорткрем та засіб від печії перед найважчою для України зимою
28 серпня, 17:44

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua