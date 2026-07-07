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Україна знайшла спосіб ефективніше використовувати Patriot

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Україна знайшла спосіб ефективніше використовувати Patriot
Комплекси Patriot більше не працюють за американськими правилами
фото: EPA

ЗСУ відмовилися від частини американських шаблонів, почали економити ракети та створили власну тактику захисту від балістичних ударів

Українські військові змінили підхід до застосування американських систем протиповітряної оборони Patriot, адаптувавши їх до реалій повномасштабної війни. Нові тактичні рішення дозволяють економніше використовувати дорогі ракети-перехоплювачі та ефективніше захищати українські міста від російських балістичних ударів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на матеріал The New York Times.

Як Україна адаптувала застосування Patriot

Як зазначає видання, через дефіцит ракет-перехоплювачів українські військові дедалі частіше запускають по одній ракеті замість двох або більше, як це передбачають стандартні алгоритми застосування Patriot.

Крім того, українські оператори перевели комплекси у ручний режим роботи, щоб система не витрачала дорогі ракети на дешевші та повільніші повітряні цілі, зокрема ударні безпілотники. Такі дрони українські сили збивають іншими засобами – кулеметами, мобільними вогневими групами, гелікоптерами та дронами-перехоплювачами.

За даними NYT, ще однією важливою зміною стало використання принципу «вистрілив і поїхав». Після запуску ракет батареї Patriot швидко залишають позицію, щоб уникнути російського удару у відповідь.

Українські військові також активно застосовують макети комплексів Patriot. Справжні батареї ретельно маскують, а на відкритих позиціях розміщують реалістичні копії, які відволікають російські удари. За інформацією видання, один такий макет коштує близько $30 тис., тоді як повністю укомплектований комплекс Patriot оцінюється приблизно в $1 млрд.

Командир українського підрозділу Patriot В'ячеслав Агєєв розповів, що спочатку військові використовували тактику, якій навчали американські інструктори у Форт-Сіллі. Проте реальний бойовий досвід змусив переглянути підхід.

За його словами, українські військові доповнили отримані знання власними рішеннями та відмовилися від частини шаблонів, щоб підвищити ефективність систем у бойових умовах.

Дефіцит ракет залишається головною проблемою

Водночас видання наголошує, що навіть нова тактика не розв'язує головної проблеми – гострої нестачі ракет-перехоплювачів. За інформацією Повітряних сил України, від початку року Росія випустила по Україні 521 балістичну ракету, з яких вдалося перехопити 164.

У NYT також зазначають, що війни на Близькому Сході та в районі Перської затоки суттєво скоротили світові запаси ракет для Patriot. Через це швидко поповнити українські резерви буде складно.

Президент Володимир Зеленський уже закликав Сполучені Штати надати Україні ліцензію на виробництво систем Patriot і ракет-перехоплювачів. Наразі такі дозволи, окрім США, мають лише Німеччина та Японія.

Аналітик Центру стратегічних і міжнародних досліджень Том Карако зазначив, що після виснаження американських запасів через інші конфлікти Україна стала менш пріоритетним отримувачем нових ракет. Водночас, за його словами, попит на них сьогодні значно перевищує можливості виробництва.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що проведе переговори з міністрами оборони держав, які мають на озброєнні ракети для Patriot, щоб посилити українську протиповітряну оборону. За його словами, Росія свідомо нарощує виробництво та застосування балістичних ракет, тоді як у світі щомісяця виготовляють менше ракет-перехоплювачів для Patriot, ніж Україні необхідно для відбиття російських атак.

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Теги: Patriot США Україна системи ППО

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