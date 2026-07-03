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Російський опозиціонер: Удари ЗСУ – єдиний спосіб привести росіян до тями

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Російський опозиціонер: Удари ЗСУ – єдиний спосіб привести росіян до тями
Наслідки удару по ключовому для Московського регіону НПЗ в Капотні 18 червня
фото: Getty Images

«У Путіна здали нерви, і він почав повністю танцювати під дудку своїх військових»

Удари Збройних сил України по військовій та промисловій інфраструктурі РФ є єдиним дієвим способом змусити російське суспільство та владу відчути наслідки війни. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав провідний російський економіст Владислав Іноземцев.

На думку російського опозиціонера, удари по російських промислових об'єктах впливають не стільки на самого російського диктатора Володимира Путіна, скільки на його оточення та змінюють настрої в російському суспільстві.

«Коли торік ЗСУ почали серйозно бити по російських заводах та інфраструктурі, більшість російських експертів вважали, що це «слону дробина». Але реальність показала, що це – єдиний спосіб привести росіян до тями і змусити систему реагувати», – наголосив фахівець.

Іноземцев зазначив, що після мобілізації 2022 року Кремль намагався мінімізувати вплив війни на повсякденне життя росіян, уникаючи нової хвилі призову та підтримуючи видимість стабільності. За його словами, це могло працювати довго, однак останнім часом виникли дві обставини.

«По-перше, у Путіна здали нерви, і він почав повністю танцювати під дудку своїх військових. Минулого року економічний блок уряду переконав його у тому, що військові витрати підвищувати не треба – і восени було прийнято бюджет на 2026 рік, у якому було прописано їхнє скорочення», – підкреслив економіст. Однак цього року військові витрати Росії, попри попередні плани скорочення, зростають приблизно на 30%.

За словами Іноземцева, це супроводжується новими податками, перевірками, терором проти бізнесу, відбиранням власності. «По суті, Путін вбиває російську економіку. До ефекту західних санкцій додався ефект його власного божевілля. Воно на сьогодні набагато небезпечніше для російської економіки, ніж будь-які зовнішні чинники», – пояснив він.

«По-друге, війна всерйоз прийшла на російську територію. Економіка Росії зараз перебуває на шляху рецесії, ваші удари її прискорять, але не призведуть до катастрофічної кризи. Це не аналог 1998 року чи 2009-го. Але застій продовжиться і переросте у невелике зниження економіки – 1-2% на рік», – підсумував економіст.

Нагадаємо, оголошена Володимиром Зеленським 25 червня нова хвиля дронових атак, покликана схилити Кремль до мирних переговорів, демонструє здатність українського президента перегравати Володимира Путіна в інформаційній війні.

Зауважимо, що протягом чотирьох років Володимиру Путіну вдавалося захищати населення РФ від економічних наслідків війни, проте українські ракетні та безпілотні удари по ключовій енергетичній інфраструктурі перетворили війну на паливну кризу.

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Теги: росія війна путін Володимир Іноземцев росіяни

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