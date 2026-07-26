У США заявили про катастрофу Путіна та назвали цифри втрат РФ

Сенатор Девід Маккормік заявив про зміну динаміки бойових дій на користь України

Американський сенатор-республіканець від штату Пенсильванія Девід (Дейв) МакКормік заявив, що перебіг війни Росії проти України поступово змінюється не на користь Кремля, а російський президент Володимир Путін нині перебуває у слабшому становищі, ніж раніше. Як пише «Главком», таку заяву він зробив під час виступу в Сенаті США, закликавши Конгрес посилити санкційний тиск на Росію та ухвалити нові законопроєкти, спрямовані на обмеження фінансування російської воєнної машини.

МакКормік нагадав, що після початку повномасштабного вторгнення Кремль розраховував на швидку перемогу та розкол серед західних союзників України, однак ці очікування не справдилися.

«Понад чотири роки Росія веде жорстоку, неспровоковану загарбницьку війну проти вільної та суверенної України. Путін розраховував, що Київ упаде за лічені дні. Він розраховував, що Захід розколеться у відповідь. А коли цього не сталося, він розраховував, що Україна зламається за кілька місяців. Він помилився в усьому. Сьогодні він опинився у слабкому становищі», – заявив сенатор.

У своєму виступі політик заявив, що, на його думку, стратегія президента США Дональда Трампа, яка поєднує дипломатичний тиск, зміцнення обороноздатності союзників та економічні важелі впливу, змінила ситуацію на полі бою.

«Президент Трамп обіцяв мир завдяки силі, і його стратегія працює. Путін сьогодні слабший, а Україна – сильніша», – сказав МакКормік.

Як аргумент сенатор навів оцінки Інституту вивчення війни (ISW). За його словами, вперше з 2023 року українські сили звільнили більше території, ніж Росія змогла захопити. Він також зазначив, що російський весняно-літній наступ фактично зупинився, а втрати особового складу не вдається компенсувати новим набором військових.

«Інститут вивчення війни оцінює, що динаміка бойових дій змінюється на користь України, російський весняно-літній наступ зупинився, а Росія не може набирати солдатів достатньо швидко, щоб компенсувати свої втрати, які становлять від 30 до 40 тисяч на місяць», – зазначив він.

МакКормік також заявив, що від моменту повернення Дональда Трампа до Білого дому в січні 2025 року Росія, за його словами, втрачала приблизно 130 військових на кожен квадратний кілометр захопленої української території.

«Це не російська воєнна машина, яка наступає. Це воєнна машина, яка сама себе перемелює», – наголосив сенатор.

Окремо він відзначив розвиток українських оборонних технологій. За словами МакКорміка, Україна створила один із найсучасніших у світі секторів військових технологій, щороку виробляє мільйони безпілотників і активно використовує їх для ураження російських військових об'єктів та логістики далеко від лінії фронту.

Підсумовуючи виступ, сенатор закликав Сенат США якнайшвидше ухвалити два законопроєкти, спрямовані на посилення санкцій проти Росії. Один із них передбачає розширення обмежень щодо російських посадовців, банків, державних компаній та «тіньового флоту», інший – посилення санкцій проти всіх учасників торгівлі російською нафтою.

«Настав час посилити тиск на Путіна. Україна виконує свою частину роботи на полі бою. Тепер Сенат США має скористатися цією стратегічною можливістю, щоб ще більше послабити Росію», – заявив МакКормік.

Нагадаємо, після кількох місяців жорстких заяв Дональд Трамп помітно змінив риторику щодо України, а у США дедалі частіше говорять про відновлення підтримки Києва. Стало відомо, що стоїть за цією зміною, чи пов'язана вона із майбутньою зустріччю Трампа та Володимира Зеленського і як це може вплинути на перебіг війни.