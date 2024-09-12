Микола Сванідзе, який не підтримував агресію проти України, помер на 70-му році життя

У листопаді 2022 року російський диктатор Путін виключив Сванідзе, а також інших правозахисників та журналістів з ради з прав людини, замінивши їх прихильниками провоєнної повістки в РФ

На 70-му році життя помер російський журналіст Микола Сванідзе, який не підтримував агресію проти України. Про це повідомила у своєму телеграм-каналі членкиня ради з прав людини РФ Єва Меркачова.

РосЗМі повідомляють, що Сванідзе помер напередодні увечері у Москві. Оостанні роки Сванідзе тяжко хворів – йому діагностували ішемію головного мозку.

Сванідзе народився 2 квітня 1955 року в Москві, закінчив історичний факультет МДУ.

Працював на російському телебаченні з 1991 року, а також радіо, med автором циклу історичних телевізійних програм, а також книг. Займався правозахисною діяльністю. Останні роки журналіст тяжко хворів.

Нагороджений орденом «За особисту мужність» (17 січня 1994), премією Московської Гельсінської групи (2022).

У березні 2014 року член ради при президенті Росії Микола Сванідзе у зв'язкц з подіями в Україні підписав спеціальну заяву до Путіна, де члени ради заявили, що «вважають за необхідне повністю виключити використання збройних сил у ході врегулювання внутрішньополітичної кризи в Україні».

Пізніше, у жовтні 2014 року, Микола Сванідзе говорив, що на Донбасі «діють кадрові російські військові та небезпечні люди, яким просто хочеться постріляти».

У листопаді 2022 року російський диктатор Путін виключив Сванідзе, а також інших правозахисників та журналістів з ради з прав людини, замінивши їх прихильниками провоєнної повістки в РФ.

«Беззаперечна перемога Росії не потрібна не тільки Заходу, а й Китаю. Адже вона, всяко буває, уявить себе новим Радянським Союзом і захоче переглянути свої васальні відносини з Китаєм… Росія, не переможена Заходом, але й не та, що перемогла і без зайвих амбіцій, а повністю залежна, ручна і така, що бере корм з дзьоба у великого сусіда, не може не подобатися Китаю. Але й Захід, готовий багатьом пожертвувати, щоб Росія не перемогла, не зацікавлений у її приголомшливій поразці… Вже зрозуміло, що для України світло наприкінці тунелю видно. Країну зусиллями всього Заходу піднімуть із руїн. А ось із Росією все складніше. Вона загнала — тобто ми себе загнали — у таку позицію, що у сенсі перспектив глобальної конкуренції, говорячи шаховим жаргоном, твердо стоїмо на програш. І світло попереду поки не проглядається», — так говорив про ситуацію, в якій опинилися Росія і Україна, Микола Сванідзе.