Помер останній живий бронзовий призер Чемпіонату світу 1958 з футболу

Муйне все ж так і не вдалося за свою кар'єру зіграти жодного офіційного поєдинку за збірну Францію

На клубному рівні Муйне захищав кольори «Ліона», «Канна» та «Тулузи»

Колишній французький футболіст Робер Муйне помер на 97 році життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Ліона».

«З великим сумом «Ліон» дізнався про смерть Робера Муйне. Цей захисник провів 149 матчів за «Олімпік Ліон». Клуб висловлює свої найщиріші співчуття його родині та близьким», – йдеться у повідомленні клубу.

Муйне був останнім живим футболістом збірної Франції, яка завоювала бронзу Чемпіонату світу 1958 року в Швеції. Муйне отримав травму незадовго до турніру і не зіграв на мундіалі за національну команду жодного матчу, проте увійшов до заявки «триколірних» на Чемпіонат світу та перебував у Швеції разом із командою.

На клубному рівні Муйне захищав кольори «Ліона», «Канна» та «Тулузи».

У дорослому футболі дебютував 1949 року виступами за «Тулузу», в якій провів чотири сезони, взявши участь у 65 матчах чемпіонату.

Протягом 1953-1955 років захищав кольори «Канна».

Своєю грою за останню команду привернув увагу представників тренерського штабу «Ліона», до складу якого приєднався 1955 року. Відіграв за команду з Ліона наступні чотири сезони своєї ігрової кар'єри. Більшість часу, проведеного у складі «Ліона», був основним гравцем захисту команди.

Завершив ігрову кар'єру у рідній «Тулузі». Повернувся до неї 1959 року, захищав її кольори до припинення виступів на професійному рівні у 1963.

Варто зазначити, що Муйне все ж так і не вдалося за свою кар'єру зіграти жодного офіційного поєдинку за збірну Францію.

Як повідомлялося, під час пожежі у власному будинку в окупованому Луганську загинув колишній воротар «Зорі» Василь Занін.

Василь Занін народився 10 березня 1962 року в Луганську. Був вихованцем луганської «Зорі». У складі команди виступав з 1985 по 1986 рік. Зіграв 53 матчі, пропустив 45 м'ячів

Занін був чемпіоном УРСР та Другої ліги СРСР 1986 року.

Також виступав у командах: «Стаханівець» (Стаханов, 1980 рік), «Торпедо» (Таганрог, 1981-1984, 1987-1988 роки), «Шахтар» (Лутугино, 1989 рік), «Шахтар» (Шахти, 1990 рік), «Вагонобудівник» (Стаханов, 1992-1993 роки), «Шахтар» (Луганськ, 1992-1993 роки).