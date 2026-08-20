Помер останній живий бронзовий призер Чемпіонату світу 1958 з футболу
На клубному рівні Муйне захищав кольори «Ліона», «Канна» та «Тулузи»
Колишній французький футболіст Робер Муйне помер на 97 році життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Ліона».
«З великим сумом «Ліон» дізнався про смерть Робера Муйне. Цей захисник провів 149 матчів за «Олімпік Ліон». Клуб висловлює свої найщиріші співчуття його родині та близьким», – йдеться у повідомленні клубу.
Муйне був останнім живим футболістом збірної Франції, яка завоювала бронзу Чемпіонату світу 1958 року в Швеції. Муйне отримав травму незадовго до турніру і не зіграв на мундіалі за національну команду жодного матчу, проте увійшов до заявки «триколірних» на Чемпіонат світу та перебував у Швеції разом із командою.
На клубному рівні Муйне захищав кольори «Ліона», «Канна» та «Тулузи».
У дорослому футболі дебютував 1949 року виступами за «Тулузу», в якій провів чотири сезони, взявши участь у 65 матчах чемпіонату.
Протягом 1953-1955 років захищав кольори «Канна».
Своєю грою за останню команду привернув увагу представників тренерського штабу «Ліона», до складу якого приєднався 1955 року. Відіграв за команду з Ліона наступні чотири сезони своєї ігрової кар'єри. Більшість часу, проведеного у складі «Ліона», був основним гравцем захисту команди.
Завершив ігрову кар'єру у рідній «Тулузі». Повернувся до неї 1959 року, захищав її кольори до припинення виступів на професійному рівні у 1963.
Варто зазначити, що Муйне все ж так і не вдалося за свою кар'єру зіграти жодного офіційного поєдинку за збірну Францію.
Як повідомлялося, під час пожежі у власному будинку в окупованому Луганську загинув колишній воротар «Зорі» Василь Занін.
Василь Занін народився 10 березня 1962 року в Луганську. Був вихованцем луганської «Зорі». У складі команди виступав з 1985 по 1986 рік. Зіграв 53 матчі, пропустив 45 м'ячів
Занін був чемпіоном УРСР та Другої ліги СРСР 1986 року.
Також виступав у командах: «Стаханівець» (Стаханов, 1980 рік), «Торпедо» (Таганрог, 1981-1984, 1987-1988 роки), «Шахтар» (Лутугино, 1989 рік), «Шахтар» (Шахти, 1990 рік), «Вагонобудівник» (Стаханов, 1992-1993 роки), «Шахтар» (Луганськ, 1992-1993 роки).
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