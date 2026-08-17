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Стосунки Володимира Кличка та Гейден Панеттьєрі: історія кохання

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Володимир Кличко та Гейден Панеттьєрі мають спільну дочку Каю-Євдокію
фото: Getty Images

Гейден Панеттьєрі мала проблеми із залежностями під час стосунків із Володимиром Кличко

Пішла з життя американська акторка та колишня наречена українського спортсмена Володимира Кличка Гейден Панеттьєрі. Пара перебувала у стосунках майже 10 років та має спільну доньку. «Главком» розповів про історію кохання зіркової пари та головну причину їхнього розриву.

Зміст

Перша зустріч та стосунки Панеттьєр з Кличком

Володимир Кличко й Гейден Панеттьєрі познайомилися напередодні 2010 року
Володимир Кличко й Гейден Панеттьєрі познайомилися напередодні 2010 року
фото з відкритих джерел

Володимир Кличко й Гейден Панеттьєрі познайомилися напередодні 2010 року на вечірці спільних друзів. Згодом пара почала зустрічатися. Уже у 2010 році Панеттьєр прийшла на бій Кличка. Разом закохані вперше показалися під час музичного фестивалю в Гамбурзі.

У стосунках Кличка та Панеттьєрі були й розставання. У 2011 році вони повідомили про розрив стосунків. Однак із часом пара знову зійшлася та оголосила про заручини у 2013 році. У 2014 році Кличко та Панеттьєр стали батьками, у них народилася донька Кая-Євдокія. Того ж року мало відбутися весілля зіркових батьків, однак його перенесли через вагітність зірки.

Володимир Кличко та Гейден Панеттьєрі перебували у стосунках майже 10 років
Володимир Кличко та Гейден Панеттьєрі перебували у стосунках майже 10 років
фото з відкритих джерел

Після народження доньки Володимир Кличко запропонував Гейден Панеттьєрі знову перенести весілля. Це стало серйозним ударом для жінки. У 2018 році пара повідомила про розрив. До слова, Кличко був старший за Панеттьєр на 13 років. Також пара мала значну різницю в зрості. Зріст боксера становить 198 см, а акторки 153 см.

Народження доньки та проблеми Гейден Панеттьєрі з залежністю

Кая-Євдокія народилася 9 грудня 2014 року
Кая-Євдокія народилася 9 грудня 2014 року
фото з відкритих джерел

Донька Володимира Кличка та Гейден Панеттьєрі Кая-Євдокія народилася 9 грудня 2014 року. Перед народженням батькам повідомили про ймовірні проблеми з дитиною – мікроцефалію, аномально малий розмір голови. Врешті дівчинка зʼявилася на світ шляхом кесаревого розтину, а в матері виникли ускладнення. Після пологів у Гейден Панеттьєрі почалася післяпологова депресія. Врешті жінка стала залежною від алкоголю.

«Шоста ранку. А я намагаюся напитися… Моя перша думка вранці була про алкоголь. Не про мою дитину, не про мою роботу й не про решту мого життя. Мені потрібно було випити, щоби функціонувати о шостій ранку, це був жах», – розповідала акторка у мемуарах.

Володимир Кличко й Гейден Панеттьєр мають спільну доньку
Володимир Кличко й Гейден Панеттьєр мають спільну доньку
фото з відкритих джерел

Після народження доньки, коли їй було чотири місяці, Панеттьєрі опинилася в реабілітаційному закладі. Їй вдалося на певний час побороти залежність, однак вона отримала нову залежність від препаратів, а згодом знову повернулася до алкоголю.

Питання опіки над донькою Володимира Кличка та Гейден Панеттьєрі

Володимир Кличко та Гейден Панеттьєрі мають спільну дочку Каю-Євдокію
Володимир Кличко та Гейден Панеттьєрі мають спільну дочку Каю-Євдокію
фото з відкритих джерел

Залежність та проблеми в стосунках стали головною причиною розірвання стосунків Володимира Кличка та Гейден Панеттьєрі. Батьки почали вирішувати питання опікунства над донькою. Гейден Панеттьєрі відмовилася від опікунства над донькою на користь екснареченого.

Гейден Панеттьєр з донькою Каєю-Євдокією
Гейден Панеттьєр з донькою Каєю-Євдокією
фото з відкритих джерел

«Моя донька Кая мешкає зі своїм татом, Володимиром Кличком, із 2018 року. Не бути щодня під одним дахом із нею – це найболючіший досвід у моєму житті, і складно описати шари цих емоцій – серед них смуток, обурення, гнів, – які я через це відчуваю», – зізнавалася Гейден Панеттьєрі у своїх мемуарах.

Володимир Кличко з донькою Каєю-Євдокією
Володимир Кличко з донькою Каєю-Євдокією
фото з відкритих джерел

Наразі Кая-Євдокія живе з батьком, Володимиром Кличком. Дівчинці вже 11 років. Як відомо, донька акторки та боксера володіє кількома мовами та має різні захоплення. Гейден Панеттьєрі розповідала у своїх мемуарах, що сумувала за донькою, однак вони завжди підтримували звʼязок із дитиною.

Володимир Кличко танцює з донькою Каєю-Євдокією на її дні народженні
Володимир Кличко танцює з донькою Каєю-Євдокією на її дні народженні
фото з відкритих джерел

Як писав «Главком», померла Гейден Панеттьєрі, зірка популярних телесеріалів, зокрема «Герої» та «Нешвілл». Їй було 36 років. Батько акторки повідомив про смерть доньки. Панеттьєрі мала плідну кар’єру, що розпочалася ще в 1996 році, а серед її робіт – озвучування персонажа Дот у мультфільмі «Життя комах», фільми «Пам’ятай титанів» та «Крик VI». Також роль чирлідерки з надздібностями у серіалі «Герої» принесла їй славу; сюжет серіалу обертався навколо гасла «Врятуй чирлідерку – врятуй світ».

До слова, колишня наречена та матір доньки українського боксера Володимира Кличка американська акторка Гайден Панеттьєрі випустила мемуари під назвою «Це я: Розплата». Зірка ділилася своїми переживаннями через відмову від доньки на користь Кличка. 

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Теги: дочка дружина сім'я смерть Володимир Кличко

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