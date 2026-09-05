На військовому складі в Болівії стався вибух: щонайменше 10 загиблих

Внаслідок вибуху понад 50 постраждалих

У болівійському муніципалітеті Віача, розташованому за 30 км від Ла-Паса, стався потужний вибух на території військових казарм. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Інцидент трапився у приміщенні, де зберігалися феєрверки та піротехнічні матеріали Міністерства оборони. Точна причина детонації наразі встановлюється.

За словами директорки охорони здоров'я Віачі Ріти Небраски, унаслідок вибуху загинули від 10 до 15 осіб, а 62 люди отримали поранення. Поліція підтверджує понад 50 постраждалих. Чотирнадцять осіб, серед яких дівчинка з опіками третього ступеня, були госпіталізовані до лікарень. Вибухова хвиля також пошкодила десятки навколишніх будинків, вибивши шибки.

На місці події працюють поліція, медичні бригади та машини швидкої допомоги для оцінки руйнувань і евакуації поранених. Пожежники попереджають про збереження джерела тепла на території комплексу, що створює загрозу повторного вибуху, тому місцевих жителів закликають перебувати на безпечній відстані не менше 150 м.

Раніше поблизу села Нізамі в Геранбойському районі в Азербайджані на складі боєприпасів стався вибух.

Одразу після події відповідні підрозділи Міністерства з надзвичайних ситуацій та Міністерства оборони у взаємодії з Міністерством внутрішніх справ та Геранбойською районною виконавчою владою розпочали вживати необхідних заходів, і ситуацію було взято під контроль.

До слова, поліція Словаччини запобігла підпалу заводу з виробництва безпілотних авіаційних систем на сході країни та затримала трьох іноземців, яких підозрюють у підготовці нападу.

Двох фігурантів затримали безпосередньо у Словаччині, ще одного – на території Німеччини. Унаслідок проведеної спецоперації ніхто не постраждав.