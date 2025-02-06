У Конго під час втечі з вʼязниці було зґвалтовано та спалено заживо понад 100 жінок

За оцінками ООН, нападу зазнали 165-167 жінок. У внутрішньому звіті Організації зазначають, що більшість жінок померли після того, як увʼязнені підпалили вʼязницю

Із вʼязниці Мунзензе в Гомі втекли близько 4 тис. увʼязнених, більшість яких чоловіки

Увʼязнені, які втекли із вʼязниці в місті Гома в Демократичній республіці Конго, зґвалтували і спалили живцем понад 160 жінок. Про це повідомляють ВВС із посиланням на внутрішній документ ООН і The Guardian.

Інцидент міг статися ще 27 січня – після того, як повстанці з підтримуваного Руандою угруповання «Рух 23 березня» (М23) захопили місто. Із вʼязниці Мунзензе в Гомі втекли близько 4 тис. увʼязнених, більшість яких чоловіки.

Звільнені чоловіки-увʼязнені напали на жінок у їхньому крилі, а потім підпалили вʼязницю. Більшість постраждалих жінок загинули, стверджує заступниця очільника миротворчої місії ООН у Гомі Вівіан ван де Перре.

«Кілька сотень жінок також були в тій вʼязниці. Їх усіх зґвалтували, а потім підпалили жіноче крило. Усі вони померли», – заявила вона.

Понад 160 жінок були зґвалтовані і спалені живцем після втечі увʼязнених і вʼязниці міста Гома у Демократичній республіці Конго. pic.twitter.com/EsgHOCpxwS — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 6, 2025

За оцінками ООН, нападу зазнали 165-167 жінок. У внутрішньому звіті Організації зазначають, що більшість жінок померли після того, як увʼязнені підпалили вʼязницю.

Нагадаємо, 27 січня між Конго та Руандою зросла напруга: у зоні конфлікту померли девʼять миротворців, а повстанці взяли під контроль місто-мільйонник Гому. Про це повідомляє Reuters та CNN.

Так, повстання угруповання M23 («Рух 23 Березня»), яке триває вже три роки, значно активізувалося з початку січня 2024 року. Повстанцям вдалося захопити значні території, що викликало попередження ООН про можливість ширшого регіонального конфлікту.

У суботу уряд Конго та його союзники повідомили, що вони відкинули бойовиків M23, які наступали на столицю провінції Гому. Водночас Конго звинуватило Руанду в підтримці повстанців, включно з поставками зброї та участю снайперів. За твердженням армії Конго, саме руандійські снайпери винні у вбивстві губернатора Північного Ківу.

Посол Руанди в ООН заявив, що нинішнє загострення можна було попередити, якби уряд ДР Конго «продемонстрував справжню прихильність до миру», і закликав знайти шляхи повернення до дипломатичних процесів із залученням інших країн Африки. Генсек ООН Антоніу Гутерріш засудив наступ M23 «за підтримки сил оборони Руанди» і вимагає від повстанців негайно припинити ворожі дії і вивести свої війська. Він додав, що наступ M23 ризикує перерости у масштабнішу регіональну війну.