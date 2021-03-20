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    Посол Росії покинув Вашингтон для консультацій з Москвою

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    17 березня МЗС Росії викликало зі США&nbsp;посла Анатолія Антонова - Посол Росії покинув Вашингтон для консультацій з Москвою
    17 березня МЗС Росії викликало зі США посла Анатолія Антонова

    У МЗС РФ заявили, що потрібно з послом проаналізувати роботу команди президента США Джо Байдена

    Посол Росії в США Анатолій Антонов покинув Вашингтон і відправився в Нью-Йорк, щоб вилетіти звідти на консультації до Москви.

    Про це повідомляє «Тасс».

    За його даними, російський дипломат на службовому автомобілі виїхав з території російського посольства близько 13:10 за місцевим часом (19:10 за київським часом).

    Антонов відправиться в столицю Росії прямим рейсом з нью-йоркського аеропорту імені Джона Кеннеді. У Москву посол приїде в неділю, 21 березня (вранці за місцевим часом).

    Як відомо, 17 березня Росія викликала до Москви посла в США. У МЗС РФ заявили, що потрібно з послом проаналізувати роботу команди президента США Джо Байдена.

    Нагадаємо, Кремль готує розмову Путіна з Байденом. Білий дім каже, що президент зайнятий.

    На днях президент Сполучених Штатів Джо Байден сказав в інтерв'ю виданню ABC, що змусить президента РФ Володимира Путіна «поплатитися» за втручання у вибори в США, і назвав його «вбивцею». Така заява пролунала на тлі звіту розвідки США про втручання низки країн у вибори президента Штатів у 2020 році.

    Після таких висловлювань Росія відкликала свого посла у США для консультацій та аналізу відносин між країнами.

    Також Путін на слова Байдена відреагував дитячою дражнилкою: «Хто як обзивається, той так і називається». А ще запропонував Джо Байдену подискутувати в прямому ефірі.

    Перед тим речник Путіна Дмитро Пєсков назвав слова Байдена «дуже поганими висловлюваннями», а також зазначив, що відносини між Росією та США «дуже погані».

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    Теги: МЗС Росія дипломатія США Нью-Йорк посол Вашингтон
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