Посол Росії покинув Вашингтон для консультацій з Москвою

У МЗС РФ заявили, що потрібно з послом проаналізувати роботу команди президента США Джо Байдена

Посол Росії в США Анатолій Антонов покинув Вашингтон і відправився в Нью-Йорк, щоб вилетіти звідти на консультації до Москви.

Про це повідомляє «Тасс».

За його даними, російський дипломат на службовому автомобілі виїхав з території російського посольства близько 13:10 за місцевим часом (19:10 за київським часом).

Антонов відправиться в столицю Росії прямим рейсом з нью-йоркського аеропорту імені Джона Кеннеді. У Москву посол приїде в неділю, 21 березня (вранці за місцевим часом).

Як відомо, 17 березня Росія викликала до Москви посла в США. У МЗС РФ заявили, що потрібно з послом проаналізувати роботу команди президента США Джо Байдена.

Нагадаємо, Кремль готує розмову Путіна з Байденом. Білий дім каже, що президент зайнятий.

На днях президент Сполучених Штатів Джо Байден сказав в інтерв'ю виданню ABC, що змусить президента РФ Володимира Путіна «поплатитися» за втручання у вибори в США, і назвав його «вбивцею». Така заява пролунала на тлі звіту розвідки США про втручання низки країн у вибори президента Штатів у 2020 році.

Після таких висловлювань Росія відкликала свого посла у США для консультацій та аналізу відносин між країнами.

Також Путін на слова Байдена відреагував дитячою дражнилкою: «Хто як обзивається, той так і називається». А ще запропонував Джо Байдену подискутувати в прямому ефірі.

Перед тим речник Путіна Дмитро Пєсков назвав слова Байдена «дуже поганими висловлюваннями», а також зазначив, що відносини між Росією та США «дуже погані».