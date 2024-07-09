Повінь наробила біди на Закарпатті (фото)

На Закарпатті пройшла руйнівна повінь

Вчора, 8 липня, в селі Буковець Мукачівського району внаслідок сильних дощів з градом почалася повінь. Розмило дороги та частину мосту, затопило будинки та двори місцевих жителів. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Закарпаській області.

Жінку знесло течією zk.npu.gov.ua

«Через сильні дощі з градом в селі Буковець Мукачівського району почалася повінь. Внаслідок негоди розмило дороги, одну з секцій мосту та затопило будинки й дворогосподарства місцевих жителів. Співробітники воловецького відділення поліції та рятувальники зараз працюють на місці та надають допомогу громадянам. Також тривають пошуки 68-річної місцевої жительки: жінку віднесло течією річки, наразі її місцезнаходження невідоме. Поліція та ДСНС проводить пошукові заходи», – йдеться в повідомленні.

Наслідки негоди zk.npu.gov.ua

Наразі поліція та рятувальники працюють на місці події, надаючи допомогу постраждалим. Громадян, які потребують допомоги, просять звертатися на номери гарячих ліній «102» та «101» .

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України. наша країна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім державам транспортувати їх електрику.

До слова, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України.