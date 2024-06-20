Дві країни «Великої сімки» посварилися через Україну – The Telegraph

The Telegraph пише, що на майбутньому саміті НАТО не буде жодних додаткових запевнень щодо термінів вступу України

Велика Британія і США ворогують через відносини України з НАТО, після того, як американські чиновники заявили, що її шлях до членства не слід називати «незворотнім». Про це пише The Telegraph.

Вашингтон занепокоєний планами дати президенту України Володимиру Зеленському нові гарантії членства в НАТО на саміті у Вашингтоні, який відбудеться наступного місяця.

Водночас Британія підтримала пропозицію деяких європейських держав-членів охарактеризувати шлях України до вступу в альянс як «незворотній» у спільній заяві.

Однак Сполучені Штати вважають, що формулювання мають бути пом'якшені, описуючи процес як «добре освітлений міст» до членства без конкретних термінів.

За інформацією The Telegraph, на майбутньому саміті НАТО не буде жодних додаткових запевнень щодо термінів вступу України, але будуть надані нові гарантії безпеки з боку членів альянсу.

Нагадаємо, під час саміту НАТО у Вашингтоні Альянс не називатиме «жодних дат» щодо членства України. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що саміт НАТО, що відбудеться на початку липня у Вашингтоні, зосередиться на зміцненні перемоги України у довгостроковій перспективі. Держсекретар США зазначив, що українська стратегія, яку НАТО реалізовує індивідуально і колективно вже майже 2,5 роки, демонструє ефективні результати в забезпеченні того, що Україна може відбити російську агресію.

До слова, США та союзники обговорюють, які зобов’язання дати Україні щодо вступу в НАТО на майбутньому 75-му саміті Альянсу у Вашингтоні.