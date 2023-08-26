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В Італії автобус з українцями потрапив у ДТП: є постраждалі

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
В Італії автобус з українцями потрапив у ДТП: є постраждалі
Більшість пасажирів після аварії вибралися з транспорту самостійно, ще близько десятка вивільнили рятувальники
фото з відкритих джерел

Автобус зіткнувся з вантажівкою на трасі A4, що пролягає від Венеції до Трієста

На півночі Італії автобус з українцями зіткнувся з фурою, внаслідок чого 15 осіб зазнали ушкодження, троє потерпілих перебувають у тяжкому стані. Про це повідомляє ANSA.

ДТП сталась у п'ятницю ввечері на трасі A4, що пролягає від Венеції до Трієста. Автобус зіткнувся з вантажівкою, що перевозила фрукти й овочі.

Встановлено, що автобус врізався у бік фури через раптовий занос. Це могло статися через те, що увагу водія відволікли, або через технічні проблеми.

Більшість пасажирів автобуса після аварії самостійно вибралися з нього, ще близько десятка вивільнили рятувальники.

За даними місцевої влади, внаслідок аварії постраждали 15 осіб, зокрема семеро дітей. Трьох потерпілих – жінку та двох неповнолітніх – у дуже тяжкому стані госпіталізували.

Нагадаємо, 13 серпня в Австрії мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП.  Водій, який вижив в аварії, зізнався, що на декілька секунд заснув. У результаті ДТП загинуло четверо осіб, серед яких двоє дорослих та двоє дітей (у віці кількох місяців і трьох років). За інформацією пожежної бригади, двоє дорослих, що загинули, були бабусею та дідусем дітей.

Також у Туреччині в страшній ДТП загинула українка.

Раніше повідомлялося, що на Вінниччині 22 серпня поблизу села Бродецьке Хмільницького району сталась аварія. У ДТП загинув водій легковика та його 11 пасажирів. Серед них – шестеро дітей віком від 2 до 12 років.

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Теги: Італія аварія рятувальники автобус

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