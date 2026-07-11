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Землетруси у Венесуелі: кількість жертв перевищила 4 тисячі

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Землетруси у Венесуелі: кількість жертв перевищила 4 тисячі
Офіційної кількості зниклих безвісти місцева влада традиційно не називає - ця цифра може сягати 50 тис. осіб
фото: АР

За добу офіційний список жертв поповнили ще 229 імен

У Венесуелі кількість загиблих унаслідок двох потужних землетрусів 24 червня зросла до 4 118 осіб, кількість поранених залишається на позначці 16 740. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на EFE.

Оновлені дані оприлюднив у п'ятницю, 10 липня, голова венесуельського парламенту Хорхе Родрігес у своєму каналі в Telegram. Порівняно з четвергом кількість жертв зросла на 229 осіб – раніше йшлося про 3 889 загиблих. Кількість поранених п'ятий день поспіль лишається незмінною – 16 740 людей, рятувальникам вдалося врятувати 6 462 людини.

Землетруси у Венесуелі: кількість жертв перевищила 4 тисячі фото 1
фото: АР

Масштаб руйнувань

Два землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 сталися поблизу міста Юмаре з різницею у 39 секунд. Найбільше постраждав прибережний штат Ла-Гуайра, де обвалилися десятки багатоповерхівок. За офіційними даними, зафіксовано пошкодження 856 будівель, 190 із них зруйновані повністю. Це найсмертоносніший землетрус у Венесуелі за останні сто років: попередній рекорд належав землетрусу в Каракасі 1967 року, який забрав 245 життів.

Гуманітарна ситуація

Наслідки стихії досі відчутні для десятків тисяч венесуельців:

  • без житла лишаються 17 907 осіб;
  • допомогу отримали 86 794 родини;
  • у 89 тимчасових таборах проживають 17 266 людей;
  • рятувальники та волонтери роздали 9 766 тонн продуктів і 13,9 млн літрів води.
Землетруси у Венесуелі: кількість жертв перевищила 4 тисячі фото 2
фото: АР

Офіційної кількості зниклих безвісти влада Венесуели зазвичай не називає. За оцінками ООН, ця цифра може сягати 50 000 осіб, хоча частина цих записів у волонтерських базах, ймовірно, дублюється або стосується людей, які просто втратили зв'язок через відсутність мобільного покриття в зоні лиха.

Землетруси у Венесуелі: кількість жертв перевищила 4 тисячі фото 3
фото: АР

Оприлюднюючи чергове оновлення, Родрігес зазначив, що рятувальні бригади продовжують розбирати завали та встановлювати особи загиблих у найпостраждаліших районах, де пошукові роботи ще не завершені.

Землетруси у Венесуелі: кількість жертв перевищила 4 тисячі фото 4
фото: АР

Нагадаємо, 3 липня рятувальники визволили з-під завалів торговельного центру охоронця, який провів там вісім діб – тоді офіційна кількість жертв становила 2 595 осіб. До слова, на початку липня Європейське космічне агентство оприлюднило супутникові знімки, які показали, наскільки змістилася земна кора після подвійного удару стихії.

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Теги: трагедія стихійні лиха Венесуела рекорд рятувальники землетрус влада

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