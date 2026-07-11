Землетруси у Венесуелі: кількість жертв перевищила 4 тисячі
За добу офіційний список жертв поповнили ще 229 імен
У Венесуелі кількість загиблих унаслідок двох потужних землетрусів 24 червня зросла до 4 118 осіб, кількість поранених залишається на позначці 16 740. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на EFE.
Оновлені дані оприлюднив у п'ятницю, 10 липня, голова венесуельського парламенту Хорхе Родрігес у своєму каналі в Telegram. Порівняно з четвергом кількість жертв зросла на 229 осіб – раніше йшлося про 3 889 загиблих. Кількість поранених п'ятий день поспіль лишається незмінною – 16 740 людей, рятувальникам вдалося врятувати 6 462 людини.
Масштаб руйнувань
Два землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 сталися поблизу міста Юмаре з різницею у 39 секунд. Найбільше постраждав прибережний штат Ла-Гуайра, де обвалилися десятки багатоповерхівок. За офіційними даними, зафіксовано пошкодження 856 будівель, 190 із них зруйновані повністю. Це найсмертоносніший землетрус у Венесуелі за останні сто років: попередній рекорд належав землетрусу в Каракасі 1967 року, який забрав 245 життів.
Гуманітарна ситуація
Наслідки стихії досі відчутні для десятків тисяч венесуельців:
- без житла лишаються 17 907 осіб;
- допомогу отримали 86 794 родини;
- у 89 тимчасових таборах проживають 17 266 людей;
- рятувальники та волонтери роздали 9 766 тонн продуктів і 13,9 млн літрів води.
Офіційної кількості зниклих безвісти влада Венесуели зазвичай не називає. За оцінками ООН, ця цифра може сягати 50 000 осіб, хоча частина цих записів у волонтерських базах, ймовірно, дублюється або стосується людей, які просто втратили зв'язок через відсутність мобільного покриття в зоні лиха.
Оприлюднюючи чергове оновлення, Родрігес зазначив, що рятувальні бригади продовжують розбирати завали та встановлювати особи загиблих у найпостраждаліших районах, де пошукові роботи ще не завершені.
Нагадаємо, 3 липня рятувальники визволили з-під завалів торговельного центру охоронця, який провів там вісім діб – тоді офіційна кількість жертв становила 2 595 осіб. До слова, на початку липня Європейське космічне агентство оприлюднило супутникові знімки, які показали, наскільки змістилася земна кора після подвійного удару стихії.
Коментарі — 0