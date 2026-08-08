Карпати сколихнув черговий землетрус: що відомо

Центр контролю: підземні поштовхи магнітудою 1,4 бала не становлять загрози

На межі Івано-Франківської та Чернівецької областей увечері 8 серпня зафіксували землетрус магнітудою 1,4 бала за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Параметри поштовхів

Землетрус зареєстрували о 19:40 у Карпатах – джерело розташоване на глибині 5 км, координати вказують на район на межі Вижницького та Косівського районів. За класифікацією поштовхи належать до невідчутних: люди їх не відчувають, а фіксують лише сейсмографи.

У ГЦСК додали, що якщо хтось усе ж помітив коливання, можна залишити повідомлення на сайті центру – це допоможе уточнити енергетичні параметри події.

фото: ГЦСК

Чому трясе Карпати

Івано-Франківська та Чернівецька області входять до переліку сейсмонебезпечних регіонів України поряд із Одеською областю та Кримом. Причина – молода гірська система Карпат, де досі тривають активні тектонічні процеси, а також вплив сейсмічної зони Вранча в Румунії. Вранча унікальна тим, що осередки землетрусів там залягають на глибині понад 100 км – через це поштовхи поширюються на значну територію, зокрема й на Україну, хоча епіцентр може перебувати за сотні кілометрів.

Найруйнівніший в історії регіону землетрус стався ще 15 жовтня 1834 року – тоді інтенсивність сягала 7 балів і охопила територію від Сваляви до Рахова. У жовтні 2023-го мешканці Ужгорода й Мукачева відчували поштовхи магнітудою 4,5 бала – хиталися люстри й «ходила» підлога. Але переважна більшість карпатських землетрусів, як і сьогоднішній, – мікросейсмічні події, які не відчуваються людьми.

А що з Кримом

Ще активніша сейсмічна зона – акваторія Чорного моря біля тимчасово окупованого Криму. Там поштовхи фіксують значно частіше: у червні 2026 року лише за одну добу біля Севастополя зареєстрували близько двадцяти землетрусів, а один із них сягав магнітуди 4,4 бала. Фахівці пояснюють це розташуванням півострова в зоні тектонічних розломів – саме тому окремі експерти звертають увагу на підвищені сейсмічні ризики для інфраструктури, зокрема Керченського мосту.

Нагадаємо, попередній відчутний землетрус на заході України зафіксували в Чернівецькій області ще в лютому, а у травні поштовхи фіксували й біля берегів Криму.