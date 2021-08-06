Прем'єра карибської держави поранили під час протестів через обов'язкову вакцинацію

Ральфа Гонсалвеша поранили під час протестів у столиці карибської держави Сент-Вінсент і Гренадіни

Один з протестувальників кинув у прем’єра твердий предмет

Прем'єр-міністра карибської держави Сент-Вінсент і Гренадіни Ральфа Гонсалвеша поранили під час протестів у столиці Кінгстауні. Постраждав також один з протестувальників, повідомляє News784.

За даними ЗМІ, глава уряду отримав поранення, коли намагався пройти через натовп, який протестував у зв'язку з поправками до законодавства про охорону здоров'я.

Protests Turned Violent in St Vincent, Road Blocked By Fires - https://t.co/PLX9mDEmVK pic.twitter.com/KAME5xvXWJ — News784 (@news_784) August 5, 2021

Згідно з ним, низка категорій держслужбовців мають пройти обов'язкову вакцинацію від Covid-19.

За попередньою інформацією, причиною травми стало те, що один з протестувальників кинув у прем’єра твердий предмет.

BREAKING St. Vincent Prime Minister badly injured during protests in country against the amendments to the public health bill and mandatory vaccination



pic.twitter.com/CovbilnGmV — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 6, 2021

Проти поправок до законодавства виступають низка профспілок. На їхню думку, поправки порушують фундаментальні права громадян.

Crowds of people in St Vincent and The Grenadines are protesting against impending changes to the Public Health Act that would make COVID vaccination mandatory. It would also make mandatory vaccination against other illnesses that trigger a public health emergency. - Contributed pic.twitter.com/aouXXooHW6 — Jamaica Gleaner (@JamaicaGleaner) August 5, 2021

Сент-Вінсент і Гренадіни – держава в південній частині Карибського моря, розташована на великому острові Сент-Вінсент і ланцюгу більш дрібних островів.

До слова, на днях у Берліні відбулися зіткнення ковід-дисидентів із поліцією, сотні затриманих.

А у липні поліція Афін розігнала мітинг антивакцинаторів водометом і сльозогінним газом.

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До слова, 114 тисяч осіб взяли участь у протестах проти обовʼязкової вакцинації, що відбулися у містах Франції 17 липня.

Також 14 липня, коли Франція відзначала національне свято – День взяття Бастилії, в багатьох містах країни люди вийшли на протести проти санітарних перепусток до барів, ресторанів, торгових центрів та потягів. Паризька акція супроводжувалася заворушеннями і сутичками з поліцією.

Крім того, у Москві на влаштованому 26 червня мітингу проти примусової вакцинації силовики затримали принаймні вісім осіб. В автозаку опинилися ті, хто тримав знамена Компартії РФ, й ті, хто намагався відбити затриманих.