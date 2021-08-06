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    Прем'єра карибської держави поранили під час протестів через обов'язкову вакцинацію

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    Ральфа Гонсалвеша поранили під час протестів у столиці&nbsp;карибської держави Сент-Вінсент і Гренадіни - Прем'єра карибської держави поранили під час протестів через обов'язкову вакцинацію
    Ральфа Гонсалвеша поранили під час протестів у столиці карибської держави Сент-Вінсент і Гренадіни
    Фото: Robertson S Henry / Reuters

    Один з протестувальників кинув у прем’єра твердий предмет

    Прем'єр-міністра карибської держави Сент-Вінсент і Гренадіни Ральфа Гонсалвеша поранили під час протестів у столиці Кінгстауні. Постраждав також один з протестувальників, повідомляє News784.

    За даними ЗМІ, глава уряду отримав поранення, коли намагався пройти через натовп, який протестував у зв'язку з поправками до законодавства про охорону здоров'я.

    Згідно з ним, низка категорій держслужбовців мають пройти обов'язкову вакцинацію від Covid-19.

    За попередньою інформацією, причиною травми стало те, що один з протестувальників кинув у прем’єра твердий предмет.

    Проти поправок до законодавства виступають низка профспілок. На їхню думку, поправки порушують фундаментальні права громадян.

    Сент-Вінсент і Гренадіни – держава в південній частині Карибського моря, розташована на великому острові Сент-Вінсент і ланцюгу більш дрібних островів.

    До слова, на днях у Берліні відбулися зіткнення ковід-дисидентів із поліцією, сотні затриманих.

    А у липні поліція Афін розігнала мітинг антивакцинаторів водометом і сльозогінним газом.

    Раніше повідомлялося, що на Кіпрі ковід-противники влаштували безлади: спалені авто та побиті вікна

    До слова, 114 тисяч осіб взяли участь у протестах проти обовʼязкової вакцинації, що відбулися у містах Франції 17 липня.

    Також 14 липня, коли Франція відзначала національне свято – День взяття Бастилії, в багатьох містах країни люди вийшли на протести проти санітарних перепусток до барів, ресторанів, торгових центрів та потягів. Паризька акція супроводжувалася заворушеннями і сутичками з поліцією.

    Крім того, у Москві на влаштованому 26 червня мітингу проти примусової вакцинації силовики затримали принаймні вісім осіб. В автозаку опинилися ті, хто тримав знамена Компартії РФ, й ті, хто намагався відбити затриманих.

    Теги: акція політика протест щеплення вакцинація
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    Прем'єра карибської держави поранили під час протестів через обов'язкову вакцинацію