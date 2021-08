Прем'єра карибської держави поранили під час протестів через обов'язкову вакцинацію

Прем'єр-міністра карибської держави Сент-Вінсент і Гренадіни Ральфа Гонсалвеша поранили під час протестів у столиці Кінгстауні. Постраждав також один з протестувальників, повідомляє News784.

За даними ЗМІ, глава уряду отримав поранення, коли намагався пройти через натовп, який протестував у зв'язку з поправками до законодавства про охорону здоров'я.

Згідно з ним, низка категорій держслужбовців мають пройти обов'язкову вакцинацію від Covid-19.

За попередньою інформацією, причиною травми стало те, що один з протестувальників кинув у прем’єра твердий предмет.

BREAKING St. Vincent Prime Minister badly injured during protests in country against the amendments to the public health bill and mandatory vaccination pic.twitter.com/CovbilnGmV

Проти поправок до законодавства виступають низка профспілок. На їхню думку, поправки порушують фундаментальні права громадян.

Crowds of people in St Vincent and The Grenadines are protesting against impending changes to the Public Health Act that would make COVID vaccination mandatory. It would also make mandatory vaccination against other illnesses that trigger a public health emergency. - Contributed pic.twitter.com/aouXXooHW6