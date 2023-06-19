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Пригожин заявив, що десятки тисяч колишніх в’язнів із «Вагнера» повернулися до Росії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Пригожин заявив, що десятки тисяч колишніх в’язнів із «Вагнера» повернулися до Росії
За словами Пригожина, «вагнерівцями» стали 50 тисяч ув'язнених
фото: скриншот відео

Терорист вихваляється, що колишні засуджені, що повернулися з передової, мовляв, вчинили менше злочинів, ніж ті, хто вийшов на волю після відбуття покарання

Після закінчення контракту до Росії повернулися 32 тисячі колишніх ув'язнених, які були завербовані до приватної військової компанії «Вагнер» в обмін на помилування. Про це повідомив ватажок ПВК Євген Пригожин.

За його словами, «вагнерівцями» стали 50 тисяч ув'язнених, серед яких приблизно 20% загинули.

Російські правозахисники ще раніше були стурбовані поверненням із війни в Україні такої кількості в’язнів, адже зрозуміло, до чого призведе поява достроково звільнених злочинців, яких помилували лише завдяки тому, що вони пішли на вбивства українців. Уже відомо про деякі випадки, коли «вагнерівці», повертаючись додому, скоїли чергові злочини.

Утім, Пригожин вихваляється, що колишні засуджені, що повернулися з передової, мовляв, вчинили менше злочинів, ніж ті, хто вийшов на волю після відбуття покарання. За його словами, серед тих, хто вийшов на волю після війни, було зареєстровано лише 83 злочини.

Факт вербування ув'язнених з російських в'язниць для участі у військових діях в Україні став відомим влітку 2022 року. Засудженим обіцяли грошові виплати та помилування за їхню згоду воювати в Україні.

Раніше президент Росії Володимир Путін підтвердив , що особисто підписує укази про помилування колишніх ув'язнених, завербованих ПВК «Вагнер». 

Нагадаємо, риторика власника російської ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина переростає у непокору російській владі. Щобільше, він буквально кинув виклик російському диктатору Володимиру Путіну і ключовою датою цього протистояння може стати 1 липня 2023 року. Це останній день, коли «вагнерівці», на вимогу міноборони Росії, мають укласти контракти із відомством.

Як відомо, найманці ПВК «Вагнер» зобов’язані укласти контракт для офіційного ведення служби в лавах російської армії до 1 липня 2023 року. 

До слова, Пригожин пояснив, чому його прозвали «кухарем Путіна» та зізнався, де працював раніше.

Читайте також: В’язні закінчилися, «вагнерівці» шукають поповнення скрізь (перехоплення) 
Теги: засуджені ПВК «Вагнер» окупанти

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