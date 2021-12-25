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    Приватний центр тестування в Швейцарії підробив вісім тисяч Covid-сертифікатів

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    &laquo;Підприємцям&raquo; загрожує до п&rsquo;яти років в&rsquo;язниці - Приватний центр тестування в Швейцарії підробив вісім тисяч Covid-сертифікатів
    «Підприємцям» загрожує до п’яти років в’язниці
    фото: Reuters

    Кантон Сен-Галлен займає одне з останніх місць в країні за рівнем вакцинації

    Один із приватних центрів тестування Швейцарії, розташований у кантоні Сен-Галлен, був викритий на підробці восьми тисяч сертифікатів про повну вакцинацію від коронавірусної інфекції. Про це повідомила пресслужба регіональної влади Deutsche Presse-Agentur.

    Підозрюваним у виготовленні фальшивих документів загрожують великі штрафи або до п’яти років позбавлення волі.

    Відзначається, що Сен-Галлен займає одне з останніх місць в країні за рівнем вакцинації. Хоча показник імунізації досить високий – 60% населення кантону. У той час, як в цілому по всій країні двома дозами щеплені 67% громадян.

    Нагадаємо, кілька днів тому Швейцарія оголосила про посилення карантинних обмежень.

    Також у Швейцарії діти від п’яти років отримають щеплення від Covid-19.

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    Теги: Швейцарія населення коронавірус
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    Приватний центр тестування в Швейцарії підробив вісім тисяч Covid-сертифікатів