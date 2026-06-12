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«Привітання» з Днем РФ. Уражено один із найбільших російських нафтохімічних заводів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Привітання» з Днем РФ. Уражено один із найбільших російських нафтохімічних заводів
Завод входить до найбільшого нафтохімічного холдингу Росії
фото: скриншот з відео

На заводі зайнялася установка АВТ-8

Уранці 12 червня безпілотники атакували Нижньокамськ у РФ. Під удар потрапив «Нижньокамськнафтохім». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

За даними пабліків, на заводі зайнялася установка АВТ-8.

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Завод входить до групи «Сібур», найбільшого нафтохімічного холдингу Росії. 

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Зауважимо, що компанія «Сібур» займається переробкою вуглеводневої сировини та випуском базових полімерів, пластиків і синтетичних каучуків для різних галузей промисловості. Уражене підприємство в Нижньокамську є найбільшим у Росії виробником високоміцного каучуку для вантажних шин, а також єдиним заводом, сертифікованим для постачання антифризу потребам російських військових. Крім того, підприємство займає провідні позиції на ринку каучуку, забезпечуючи близько 50% російського та 43% світового виробництва.

Нагадаємо, у ніч проти 12 червня безпілотники досягли території Самарської області РФ та завдали удару по хімічному підприємству «Тольяттікаучук».

Як повідомлялося, у Росії скасували традиційний масштабний концерт на Червоній площі, запланований на 12 червня до Дня Росії. Захід перенесли на тлі посилення ударів українських далекобійних безпілотників. Святкові заходи, присвячені Дню Росії, не відбуватимуться на Червоній площі вперше з 2003 року. 

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Теги: росія війна

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