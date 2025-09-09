Головна Світ Соціум
У ФРН через лічені години після встановлення знесено пам'ятник жертвам мігрантів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
5 вересня у центрі Берліна з'явився меморіал, присвячений жертвам політики масової імміграції

У столиці Німеччини Берліні демонтували меморіал, присвячений вшануванню пам'яті жертв нелегальної міграції. Як пише «Главком» із посиланням на Deutschland Kurier, з його установки пройшло лише шість годин.

5 вересня у центрі Берліна з'явився меморіал, присвячений жертвам політики масової імміграції, розпочатої десять років тому після рішення колишнього канцлера Німеччини Ангели Меркель про відкриття кордонів для мігрантів. Монумент був встановлений на Тауентцінштрассе у районі Шарлоттенбурга.

Сам меморіал складався з п'яти бетонних блоків і був встановлений неподалік місця теракту, що стався в 2016 році. Тоді 23-річний громадянин Тунісу на вантажному автомобілі здійснив наїзд на відвідувачів різдвяного ярмарку, внаслідок чого загинуло 12 людей.

За даними видання, демонтаж меморіалу здійснили співробітники поліції.

До слова, у німецькому місті Гаген 75-річний чоловік опинився у пастці в ліфті, де провів чотири дні без їжі та води. Його врятували лише після того, як сусіди помітили його відсутність і викликали рятувальників. 

Нагадаємо, побоюючись можливої ​​агресії з боку Росії, Німеччина посилює обороноздатність: закуповує озброєння, розширює виробництво техніки, набирає солдатів і навіть обговорює створення запасів консервів, зокрема равіолі. 

Соціум

