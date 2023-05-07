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Росіяни повідомили про стан Прилєпіна після вибуху

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни повідомили про стан Прилєпіна після вибуху
За різними даними з російських джерел, у Прилєпіна важкі переломи, або навіть травматична ампутація обох ніг
фото з відкритих джерел

Пропагандиста виведено із медикаментозного сну

Після підриву автомобіля російський пропагандист Захар Прилєпін почувається добре , його виведено із медикаментозно сну. Про це повідомив губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін.

«Про стан Захара: виведений з медикаментозного сну, у свідомості, за словами лікарів - його стан стабільний, настрій бадьорий. Все добре, дай Бог здоров'я!», – написав губернатор області, де стався замах на Прилєпіна.

Нагадаємо, 7 травня у Нижньому Новгороді в Росії підірвали Audi Q7, в якому перебував російський письменник та «заступник командира батальйону «спецназу» угруповання «ДНР» по роботі з особовим складом» Захар Прилєпін. За різними даними з російських джерел, у Прилєпіна важкі переломи, або навіть травматична ампутація обох ніг. Його забрали до лікарні медичним гелікоптером.

Служба безпеки України у відповідь на запит «Главкома» прокоментувала підрив автівки російського пропагандиста Захара Прилєпіна.

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Теги: письменник пропагандист автомобіль

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