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Окупанти атакували Полтавську область: є руйнування

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти атакували Полтавську область: є руйнування
фото ілюстративне

Уламки дрона-камікадзе впали на житловий будинок у Миргородському районі

У середу, 20 грудня російські загарбники атакували Полтавську область дронами-камікадзе Shahed. Уламки збитого силами ППО безпілотника впали на житловий будинок, є руйнування. Про це повідомляє голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

Інцидент стався під час повітряної тривоги у Полтавській області. Уламки дрона-камікадзе впали на житловий будинок у Миргородському районі.

«За попередньою інформацією ніхто не постраждав. Уже вранці на місці буде працювати профільна комісія, яка зафіксує руйнування. Власники будинку отримують грошову допомогу», – зазначив Пронін.

Як повідомлялося, у ніч проти 21 грудня в Київській області зафіксували рух ворожих БПЛА, по них працювала ППО. 

Нагадаємо, на Херсонщині українські захисники зафіксували та збили безпілотники незвичного чорного кольору

До слова, у 2024 році Україна планує виробити мільйон дронів та збільшити виробництво артилерії. 

Теги: окупанти Україна Полтавщина будинок

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