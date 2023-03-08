Протести у Грузії: смілива жінка вийшла з прапором ЄС проти водомета (відео)

Поліцейські намагалися змити жінку хвилею води, але їм це не вдалося. З усіх боків її обступили інші учасники акції

Під час мітингу у Тбілісі проти іноагентів, який відбувся вчора, 7 березня, смілива грузинка мужньо стояла та розмахувала прапором Євросоюзу, поки правоохоронці намагалися змити мітингувальників з допомогою водометів. Відповідне відео з’явилося в мережі.

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На відео видно, як в якийсь момент людей навколо збивала з ніг потужна хвиля води. Але вони вставали та продовжували відстоювати свої права. Намагалися поліцейські змити і саму жінку, але їм це не вдалося. Її з усіх боків обступили інші учасники акції протесту, захищаючи від крижаної води.

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Нагадаємо, що надвечір 7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу», який значною мірою наслідує російське законодавство. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, будуть надавати статус іноагентів. Розгляд проєкту вже 7 березня став несподіванкою, спершу планувалося, що його винесуть в залу 9 березня. Обговорення почали за відсутності більшості опозиційних депутатів.

Біля грузинського парламенту спалахнули масові протести. Між протестувальниками і поліцією відбулись сутички. Поліція кілька разів застосовувала сльозогінний газ, поруч з парламентом помітили також водомет. Силовики відігнали мітингувальників від будівлі законодавчого органу.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі виступила з терміновим зверненням до населення у зв’язку з протестами через суперечливі законопроєкти про іноагентів. Вона підтримала протестувальників та сказала, що ветуватиме закон.