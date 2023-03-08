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Санкції за придушення протестів у Грузії та альтернатива винищувачам. Головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Санкції за придушення протестів у Грузії та альтернатива винищувачам. Головне за ніч
Грузинські силовики розганяють мітингувальників
фото: Interpressnews

У Грузії продовжуються масові протести, світова спільнота вже відреагувала на події в країні

Президентка Грузії звернулася до свого народу, пообіцявши ветувати скандальний закон про «іноагентів». У цей же час грузинські силовики варварськими методами відтіснили від парламенту протестувальників, незгодних із рішенням влади. Євросоюз та Сполучені Штати погрожують покарати санкціями винних у придушенні волевиявлення грузинів. Водночас американські військові шукають способи, як установити передові західні ракети на радянські літаки, які використовує Україна. «Главком» зібрав у добірку головні події ночі проти 8 березня.

Протести в Грузії та реакція Заходу

Грузинські силовики відтіснили мітингувальників, які вийшли на акцію проти ухвалення законопроєкту про «іноагентів», зайнявши проспект біля будівлі парламенту. Для цього правоохоронці використали водомет і сльозогінний газ. Деяких учасників акції затримано.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі виступила з терміновим зверненням до населення у зв’язку з протестами. Вона підтримала мітингувальників та пообіцяла накласти на закон вето

Водночас глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель застеріг владу Грузії від остаточного ухвалення скандального закону, попередивши про серйозні наслідки. Своєю чергою США пригрозили введенням санкцій проти винних у варварському придушенні мітингів.

Західні ракети замість F-16

За даними ЗМІ, американські військові вивчають можливість застосування передових західних ракет класу «повітря–повітря» на українських винищувачах МіГ. Якщо вдасться подолати технічні труднощі, такий підхід зможе частково компенсувати відсутність в України винищувачів F-16.

Байден і Макрон обговорили підтримку України

Президент США Джо Байден 7 березня провів телефонну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном. Зокрема, спілкувалися про Україну. Лідери зобов'язалися продовжувати надавати нашій країні безпекову допомогу, а також стягувати з Росії відшкодування за її агресію. Крім того, говорили про Китай та чисту енергетику.

Ліквідація «Айбокс Банку»

Національний банк України вирішив відкликати банківську ліцензію в в акціонерного товариства «Айбокс Банк» (Ibox Bank) та ліквідувати його з 7 березня 2023 року. Термінали Ibox по всій країні можуть не працювати. Їх буде підключено до іншого банку.

Мережа Monobank попередила, що на їхні картки оператор мережі терміналів Ibox тимчасово не приймає поповнення.

Чи вторгнуться в Україну білоруси?

Білий дім не має даних, які б могли свідчити про готовність білоруських військ узяти безпосередню участь у бойових діях в Україні. Наразі США не бачать ознак того, що білоруська влада готова посили підтримку Росії.

Теги: США санкції Грузія Європейський союз винищувач Нацбанк

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