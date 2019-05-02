Протести в Ірані: поліція затримала десятки активістів і двох журналістів



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Правозахисна організація Amnesty International закликала іранську владу звільнити всіх активістів профспілок, яких «самовільно затримали лише за участь у мирному протесті та страйку»

Демонстранти протестували проти високої вартості життя та інфляції, що дедалі зростає, а також вимагали права створювати незалежні профспілки

В Ірані під час розгону демонстрації з нагоди Першого травня в центрі Тегерану поліція затримала щонайменше 35 мітингувальників, а також двох журналістів. Про це повідомляє іранська служба «Радіо Свобода».

За словами очевидців, затримані активісти – здебільшого члени Тегеранської профспілки водіїв автобусів. «Декого з затриманих правоохоронці тягали по землі та били, перш ніж узяти під варту», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що демонстранти протестували проти високої вартості життя та інфляції, що дедалі зростає, а також вимагали права створювати незалежні профспілки.

Правозахисна організація Amnesty International закликала іранську владу звільнити всіх активістів профспілок, яких «самовільно затримали лише за участь у мирному протесті та страйку».

У своїй заяві правозахисники стверджують, що протягом минулого року задокументували арешти сотень робітників та активістів, що захищають трудові права, десятки з затриманих зрештою були ув’язнені. Вони назвали це явище частиною кампанії влади, спрямованої на «придушення соціальної напруги та громадської незгоди».

Amnesty International також закликали владу в Тегерані скасувати заборону на незалежні профспілки.

Серед затриманих 1 травня – іранський правозахисник Мухаммад Мозаффарі, активісти профспілок Реза Шагабі, Хассан Саїді, Вахід Ферейдуні, Асадолла Солеймані, Нассер Мохаррамзаде. Відомо, що заарештованих журналістів звати Кайван Самімі та Марзіє Амірі.

Економічна криза в Ірані поглибилася протягом минулого року, почасти у зв’язку з поновленням санкцій Сполучених Штатів.

На тлі високого рівня інфляції та зростання вартості життя, працівники приватного та публічного секторів виходять на вулиці, протестуючи проти поганих умов праці, а також затримання та невиплати заробітних плат.