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    У світі

    Протести в Ірані: поліція затримала десятки активістів і двох журналістів

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    Правозахисна організація Amnesty International закликала іранську владу звільнити всіх активістів профспілок, яких &laquo;самовільно затримали лише за участь у мирному протесті та страйку&raquo; - Протести в Ірані: поліція затримала десятки активістів і двох журналістів
    Правозахисна організація Amnesty International закликала іранську владу звільнити всіх активістів профспілок, яких «самовільно затримали лише за участь у мирному протесті та страйку»

    Демонстранти протестували проти високої вартості життя та інфляції, що дедалі зростає, а також вимагали права створювати незалежні профспілки

    В Ірані під час розгону демонстрації з нагоди Першого травня в центрі Тегерану поліція затримала щонайменше 35 мітингувальників, а також двох журналістів. Про це повідомляє іранська служба «Радіо Свобода».

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    За словами очевидців, затримані активісти – здебільшого члени Тегеранської профспілки водіїв автобусів. «Декого з затриманих правоохоронці тягали по землі та били, перш ніж узяти під варту», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що демонстранти протестували проти високої вартості життя та інфляції, що дедалі зростає, а також вимагали права створювати незалежні профспілки.

    Правозахисна організація Amnesty International закликала іранську владу звільнити всіх активістів профспілок, яких «самовільно затримали лише за участь у мирному протесті та страйку».

    У своїй заяві правозахисники стверджують, що протягом минулого року задокументували арешти сотень робітників та активістів, що захищають трудові права, десятки з затриманих зрештою були ув’язнені. Вони назвали це явище частиною кампанії влади, спрямованої на «придушення соціальної напруги та громадської незгоди».

    Amnesty International також закликали владу в Тегерані скасувати заборону на незалежні профспілки.

    Серед затриманих 1 травня – іранський правозахисник Мухаммад Мозаффарі, активісти профспілок Реза Шагабі, Хассан Саїді, Вахід Ферейдуні, Асадолла Солеймані, Нассер Мохаррамзаде. Відомо, що заарештованих журналістів звати Кайван Самімі та Марзіє Амірі.

    Економічна криза в Ірані поглибилася протягом минулого року, почасти у зв’язку з поновленням санкцій Сполучених Штатів.

    На тлі високого рівня інфляції та зростання вартості життя, працівники приватного та публічного секторів виходять на вулиці, протестуючи проти поганих умов праці, а також затримання та невиплати заробітних плат.

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