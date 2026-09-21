Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп розчарований політичними та юридичними невдачами – WSJ

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Трамп розчарований політичними та юридичними невдачами – WSJ
Президент США розглядає зовнішню політику як важливу частину свого спадку
фото: Getty Images

Американський лідер вважає, що союзники недостатньо публічно захищають результати його другого терміну

Президент США Дональд Трамп висловлює невдоволення через низку політичних і юридичних труднощів останніх тижнів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

За інформацією WSJ, Трамп у розмовах із радниками скаржився, що впливові представники Республіканської партії недостатньо активно розповідають про його досягнення та захищають політику адміністрації. Особливе невдоволення президента викликала ситуація навколо Центру виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді у Вашингтоні.

Глава Білого дому намагався змінити роботу культурної установи й домігся появи свого імені на її фасаді. Ініціатива зіткнулася з опором і судовими позовами: у червні Центр Кеннеді прибрав ім'я президента з будівлі після того, як суддя визнав спробу перейменування установи незаконною.

Ще одним подразником стало висвітлення роботи адміністрації американськими медіа. Роздратування президента, за даними WSJ, сягнуло піку в п'ятницю, коли одна з наближених радниць, Наталі Гарп, показала йому фрагменти ефіру телеканалу MS NOW з критикою його дій. Через кілька годин Білий дім заборонив журналістам CNN, MS NOW та Politico доступ до будівлі – рішення, яке застало зненацька навіть власних співробітників.

19 вересня Трамп публічно назвав ці медіа фейковими та пригрозив аналогічними обмеженнями іншим виданням, які, на його думку, негативно висвітлюють роботу адміністрації. За словами наближених до президента осіб, яких цитує WSJ, «через 20 місяців Трамп не досягає бажаного, і це його дратує».

У Білому домі не погодилися з оцінкою щодо недостатньої підтримки президента: речник адміністрації Стівен Чунг заявив WSJ, що союзники Трампа активно доносять його позицію до виборців.

Судові рішення та інші проблеми

За інформацією видання, останніми днями президент зіткнувся з кількома рішеннями та подіями, які не відповідали його позиції. Зокрема:

  • Верховний суд США заблокував нові правила адміністрації щодо поштового голосування;
  • Федеральна резервна система підвищила процентну ставку, попри незадоволення Трампа її політикою;
  • у Конгресі почалася перевірка фінансування весільних заходів Дональда Трампа-молодшого російським бізнесменом Умаром Кремльовим.

Щодо останньої історії, сам Трамп заявив, що його син має намір повернути отримані від російського бізнесмена сотні тисяч доларів, витрачені, за даними американських медіа, на весільні заходи Трампа-молодшого на Багамах.

На настрої президента впливають також наслідки війни з Іраном: зростання цін на енергоносії створює додаткові проблеми для адміністрації напередодні проміжних виборів. WSJ наводить результати вересневого опитування The New York Times та Siena Research: серед республіканців лише 29% опитаних заявили, що стан економіки покращився за останній рік, тоді як у січні так вважали 73% представників цієї групи.

Речник Стівен Чунг натомість наголосив на інших показниках роботи адміністрації, назвавши серед них податкові скорочення, зростання зарплат, інвестиції, виробництво, фондовий ринок та посилення безпеки кордону.

Трамп шукає нові зовнішньополітичні результати

За інформацією WSJ, у серпні президент доручив радникам шукати нові зовнішньополітичні результати, які можна було б представити виборцям напередодні проміжних виборів.

Одним із таких напрямів стала Гренландія: Трамп оголосив про домовленість зі США, Данією та гренландською стороною щодо питань безпеки острова, а підписати відповідну угоду, яка має передбачати постійну американську участь у безпекових питаннях острова, сторони планують під час Генеральної асамблеї ООН.

Найближчим часом Трамп також має виступити на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку та зустрітися з головою КНР Сі Цзіньпіном. За оцінкою WSJ, президент розглядає зовнішню політику як важливу частину свого спадку, хоча його радники вважають, що для виборців значно важливішими залишаються внутрішні економічні питання.

Нагадаємо, у червні Центр Кеннеді виконав рішення американського суду й прибрав ім'я Дональда Трампа з фасаду будівлі – тоді ж стало відомо, які аргументи наводили сторони цього судового спору.

Читайте також:

Теги: Сі Цзіньпін Гренландія президент фінансування Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Одна війна, два годинники: чому Пентагон і Трамп бачать різні строки для миру
Одна війна, два годинники: чому Пентагон і Трамп бачать різні строки для миру
10 вересня, 21:03
Зеленський та Келлог обговорили українську протиповітряну оборону
Зеленський зустрівся із Келлогом, говорили про купівлю ракет для Patriot
22 серпня, 15:54
Росія може перенести частину своїх зусиль на інші напрямки, зокрема активізувати гібридні операції проти країн НАТО
Ще 10 років війни? Підполковник ЗСУ засмутив прогнозом
23 серпня, 20:16
Ігор Терехов: держава має супроводжувати ВПО від евакуації до інтеграції
Терехов презентував законопроєкт про нову систему підтримки ВПО
31 серпня, 15:07
Реткліфф уже посилив свою участь у дипломатичному процесі
Глава ЦРУ може отримати провідну роль у переговорах з Росією – FT
9 вересня, 19:02
Трамп анонсував виплати американцям на $1,35 трлн
$5 тис. кожному американцю. Трамп пообіцяв виплати у разі перемоги республіканців на виборах
10 вересня, 08:38
Операційний директор Групи «Метінвест» Олександр Мироненко
«Метінвест» заявив про критичну ситуацію в металургії
16 вересня, 16:28
Своячка Кремльова Лещинська проводила зустріч з диктатором Путіним
Своячка росіянина, який оплатив весілля сина Трампа, причетна до викрадення українських дітей
16 вересня, 12:19
Окрім іншого, Зеленський обговорив із Хмарою та Драпатим оновлення підходів до залучення іноземних добровольців для служби в ЗСУ
Зеленський погодив нові далекобійні операції
19 вересня, 15:50

Політика

Трамп розчарований політичними та юридичними невдачами – WSJ
Трамп розчарований політичними та юридичними невдачами – WSJ
Чеська розвідка назвала сценарії можливих дій Росії проти НАТО
Чеська розвідка назвала сценарії можливих дій Росії проти НАТО
Іран назвав умову для відкриття Ормузької протоки
Іран назвав умову для відкриття Ормузької протоки
Вибори в Росії: ЦВК оголосила перші результати
Вибори в Росії: ЦВК оголосила перші результати
Партія Мерца вперше не подолала бар’єр на виборах у Німеччині
Партія Мерца вперше не подолала бар’єр на виборах у Німеччині
Туреччина оцінила шанси на нові домовленості України та Росії
Туреччина оцінила шанси на нові домовленості України та Росії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 вересня: ситуація на фронті
195K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 вересня 2026
149K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
143K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
70K
Бріжит Макрон програла суд журналістці, яка назвала її чоловіком

Новини

В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua