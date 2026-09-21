Трамп розчарований політичними та юридичними невдачами – WSJ

Американський лідер вважає, що союзники недостатньо публічно захищають результати його другого терміну

Президент США Дональд Трамп висловлює невдоволення через низку політичних і юридичних труднощів останніх тижнів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

За інформацією WSJ, Трамп у розмовах із радниками скаржився, що впливові представники Республіканської партії недостатньо активно розповідають про його досягнення та захищають політику адміністрації. Особливе невдоволення президента викликала ситуація навколо Центру виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді у Вашингтоні.

Глава Білого дому намагався змінити роботу культурної установи й домігся появи свого імені на її фасаді. Ініціатива зіткнулася з опором і судовими позовами: у червні Центр Кеннеді прибрав ім'я президента з будівлі після того, як суддя визнав спробу перейменування установи незаконною.

Ще одним подразником стало висвітлення роботи адміністрації американськими медіа. Роздратування президента, за даними WSJ, сягнуло піку в п'ятницю, коли одна з наближених радниць, Наталі Гарп, показала йому фрагменти ефіру телеканалу MS NOW з критикою його дій. Через кілька годин Білий дім заборонив журналістам CNN, MS NOW та Politico доступ до будівлі – рішення, яке застало зненацька навіть власних співробітників.

19 вересня Трамп публічно назвав ці медіа фейковими та пригрозив аналогічними обмеженнями іншим виданням, які, на його думку, негативно висвітлюють роботу адміністрації. За словами наближених до президента осіб, яких цитує WSJ, «через 20 місяців Трамп не досягає бажаного, і це його дратує».

У Білому домі не погодилися з оцінкою щодо недостатньої підтримки президента: речник адміністрації Стівен Чунг заявив WSJ, що союзники Трампа активно доносять його позицію до виборців.

Судові рішення та інші проблеми

За інформацією видання, останніми днями президент зіткнувся з кількома рішеннями та подіями, які не відповідали його позиції. Зокрема:

Верховний суд США заблокував нові правила адміністрації щодо поштового голосування;

Федеральна резервна система підвищила процентну ставку, попри незадоволення Трампа її політикою;

у Конгресі почалася перевірка фінансування весільних заходів Дональда Трампа-молодшого російським бізнесменом Умаром Кремльовим.

Щодо останньої історії, сам Трамп заявив, що його син має намір повернути отримані від російського бізнесмена сотні тисяч доларів, витрачені, за даними американських медіа, на весільні заходи Трампа-молодшого на Багамах.

На настрої президента впливають також наслідки війни з Іраном: зростання цін на енергоносії створює додаткові проблеми для адміністрації напередодні проміжних виборів. WSJ наводить результати вересневого опитування The New York Times та Siena Research: серед республіканців лише 29% опитаних заявили, що стан економіки покращився за останній рік, тоді як у січні так вважали 73% представників цієї групи.

Речник Стівен Чунг натомість наголосив на інших показниках роботи адміністрації, назвавши серед них податкові скорочення, зростання зарплат, інвестиції, виробництво, фондовий ринок та посилення безпеки кордону.

Трамп шукає нові зовнішньополітичні результати

За інформацією WSJ, у серпні президент доручив радникам шукати нові зовнішньополітичні результати, які можна було б представити виборцям напередодні проміжних виборів.

Одним із таких напрямів стала Гренландія: Трамп оголосив про домовленість зі США, Данією та гренландською стороною щодо питань безпеки острова, а підписати відповідну угоду, яка має передбачати постійну американську участь у безпекових питаннях острова, сторони планують під час Генеральної асамблеї ООН.

Найближчим часом Трамп також має виступити на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку та зустрітися з головою КНР Сі Цзіньпіном. За оцінкою WSJ, президент розглядає зовнішню політику як важливу частину свого спадку, хоча його радники вважають, що для виборців значно важливішими залишаються внутрішні економічні питання.

Нагадаємо, у червні Центр Кеннеді виконав рішення американського суду й прибрав ім'я Дональда Трампа з фасаду будівлі – тоді ж стало відомо, які аргументи наводили сторони цього судового спору.