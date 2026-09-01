Можливість переговорів утрьох уже обговорили Москва та Пекін, однак остаточної домовленості поки немає

Російський диктатор Володимир Путін, президент США Дональд Трамп та голова КНР Сі Цзіньпін можуть провести тристоронню зустріч під час майбутнього саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Китаї. У Кремлі заявили, що можливість таких переговорів уже обговорювалася. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

За словами Ушакова, питання потенційної зустрічі трьох лідерів порушували під час переговорів Путіна та Сі Цзіньпіна на полях саміту Шанхайської організації співробітництва у Бішкеку.

На запитання, чи справді сторони обговорювали можливість тристороннього саміту Росії, США та Китаю, Ушаков відповів ствердно.

За його словами, Сі Цзіньпін як господар майбутнього саміту АТЕС припустив, що до Китаю приїде Трамп. Путін також отримав запрошення взяти участь у заході.

«Сі Цзіньпін як господар зазначив, що, судячи з усього, приїде Трамп і, очевидно, приїде Путін, теж як запрошений. І якщо все вийде, як було сказано, то можна буде організувати і зустріч утрьох або, принаймні, з кожним обов'язково зустрітися», – розповів Ушаков.

Саміт АТЕС запланований на 18-19 листопада 2026 року та має відбутися в китайському Шеньчжені. Саме цей міжнародний захід у Кремлі розглядають як можливий майданчик для зустрічі трьох лідерів.

до слова, Російський диктатор Володимир Путін провів зустріч 31 серпня із головою КНР Сі Цзіньпіном у Бішкеку. Переговори відбуваються напередодні основних заходів саміту Шанхайської організації співробітництва

Нагадаємо, у травні президент США Дональд Трамп здійснив дводенний державний візит до Китаю. 14 травня він прибув до Великої зали народних зборів у Пекіні, де провів переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Під час зустрічі лідери обговорили низку міжнародних питань, зокрема війну в Україні, ситуацію на Близькому Сході та Корейському півострові, а також Тайвань. Згодом стало відомо, що Трамп офіційно запросив Сі Цзіньпіна відвідати Білий дім 24 вересня 2026 року.