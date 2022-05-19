За чотири дні територія Росії, охоплена вогнем, збільшилася удвічі

Росія не може впоратися із вогнем, площа пожеж в РФ за чотири дні подвоїлася

П’ять регіонів РФ уже оголосили про запровадження надзвичайного стану

Пожежі продовжують знищувати територію Російської Федерації. Вогонь стрімко поширюється територію країни-агресора. Про це повідомляє пресслужба «Авіалісохорони».

Станом на початок доби 19 травня в Росії були зафіксовані 97 активних пожеж, загальною площею 41 866 гектарів.

Усього чотири дні тому, на початку доби 15 травня, загальна площа пожеж на території РФ складала 19 657 гектарів. Таким чином площа, охоплена вогнем, збільшилася на 213%.

При цьому кількість самих пожеж зменшилася із 129 до 97, але ті осередки займання, які не вдалося загасити, помітно збільшилися.

Уже п’ять регіонів РФ – Курганська область, Республіка Тива, Хакасія, Красноярський край, а також частково Іркутська область – оголосили надзвичайний стан у зв’язку із пожежами, які МНСники досі не можуть загасити.

43 регіони країни-агресора запровадили «особливий протипожежний режим».

Нагадаємо, що пожежі охопили кілька регіонів РФ, зокрема, Омську область. Місцева влада, визнаючи критичність ситуації, 6 травня змушена була запровадити надзвичайний стан.

Наступного дня, 7 травня, надзвичайний стан оголосила влада одного із найбільших регіонів РФ, Красноярського краю, який за площею можна порівняти із Казахстаном.

Ще один регіон РФ, Курганська область, оголосив надзвичайний стан 10 травня.

Варто зазначити, що в мережі неодноразово наголошувалося, що пожежі в Росії не встигають гасити, бо рятувальники та необхідна техніка були відправлені на війну до Україну.