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Путін почав цитувати Біблію у своїх промовах – The Times

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Путін почав цитувати Біблію у своїх промовах – The Times
Російський диктатор у своїй промові використав біблійний сюжет
фото з відкритих джерел

Путін часто представляв себе непохитним захисником християнської віри проти «сатанинського» Заходу

Російський диктатор Володимир Путін порівнює себе з Ісусом. Так, у своїй промові про необхідність вчити російську молодь «традиційним» цінностям він використав біблійний сюжет. Про це йдеться у статті The Times.

«Президент Путін порівняв себе з Ісусом Христом, цитуючи Біблію, щоб пояснити свою божественну місію навчання молоді Росії «традиційних» цінностей», – пише автор статті, військовий та політичний експерт Джордж Ґріллз.

Він зазначив, що Путін часто представляв себе непохитним захисником християнської віри проти «сатанинського» Заходу.

«Російський очільник говорив у відверто релігійних термінах про необхідність формування світогляду молодих росіян. З'явившись через відеозв'язок на святкуванні відкриття підмосковних дитячих центрів, Путін почав цитувати Біблію», – зазначає автор.

Президент РФ наказав створити молодіжні центри по всій країні, які нагадують табори радянських часів, де дітям прищеплювали цінності Комуністичної партії від раннього віку.

Як пише Джордж Ґріллз, Путін порівняв свою місію захисту російської молоді від впливу Заходу із зусиллями Ісуса Христа, який залучив Петра та Андрія, двох рибалок, щоб вони поширювали слово Боже. 

«Це було дуже важливо в той час, коли розвивалися світові релігії, але не менш актуально це зараз, коли ми повинні захищати наші традиційні цінності, нашу культуру, наші традиції та нашу історію. Це дуже важливо для майбутнього країни», – цитує Путіна автор.

Нагадаємо, війна, яку розпочав диктатор Володимир Путін, стає «новим етапом національно-визвольної боротьби російського народу», а вся територія України «має увійти до впливу Росії». Такі засади закріпила Російська православна церква у новому Наказі XXV Всесвітнього російського народного собору «Сьогодення та майбутнє Російського світу».

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Теги: путін президент росія

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