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Окупанти скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Куп’янську

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Куп’янську
фото: ДСНС України/Telegram

Унаслідок удару відбулося руйнування 5-поверхового житлового будинку

У ніч проти 12 березня російські війська з літака скинули авіабомбу на житловий багатоповерховий будинок у місті Куп’янськ Харківської області. Про це повідомили у пресслужбі обласного управління ДСНС.

Унаслідок удару відбулося руйнування 5-поверхового житлового будинку. Також через вибух виникло декілька осередків займання.

Зокрема вогонь охопив три квартири з першого по третій поверх у одному під'їзді та ще одну оселю в іншому під'їзді п’ятиповерхового будинку. Загальна площа пожеж склала близько 150 квадратних метрів.

Окупанти скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Куп’янську фото 1
Окупанти скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Куп’янську фото 2
Окупанти скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Куп’янську фото 3

Рятувальникам вдалося загасити вогонь. Після обстеження будинку працівники ДСНС не виявили загиблих та постраждалих.

Для ліквідації наслідків російської атаки залучили 18 вогнеборців та чотири одиниці техніки.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 12 березня під час оголошеної повітряної тривоги у Хмельницькій області прогриміли вибухи.

До слова, у Росії три регіони були атаковані безпілотниками. У Курську, Орлі та низці населених пунктів Білгородської області пролунали вибухи. 

Так, у Білгородській області РФ сім населених пунктів залишилися без світла через атаку безпілотника невідомого типу. Зазначається, що дрон нібито скинув чотири вибухові пристрої. Унаслідок вибухів постраждалих немає, є пошкодження лінії електропередачі. Без світла залишаються сім населених пунктів: с. Ясні Зорі, с. Черемошне, с. Устинка, с. Лозове, с. Ровеньок, с. Петрівка, с. Солов'ївка.

Також гучні вибухи було чути в Курську, в Орлі після вибухів виникла пожежа на одному із промислових об'єктів. Місцеві пабліки повідомляють, що пожежа сталася на місцевій нафтобазі.

Теги: пожежа вибух росія будинок Куп'янськ

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