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Боррель анонсував санкції проти Кремля за смерть Навального

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Боррель анонсував санкції проти Кремля за смерть Навального
Боррель заявив, що Європейський Союз має продовжувати надавати підтримку Україні
фото з відкритих джерел

Жозеп Боррель: «Країни-члени ЄС обов'язково запропонують санкції проти винних»

Європейський Союз запропонує запровадити санкції проти Кремля за смерть Олексія Навального, який помер у російській в'язниці. Пакет може бути названий ім'ям російського опозиційного політика. Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє PAP.

«Країни-члени ЄС обов'язково запропонують санкції проти винних», – сказав Боррель

При цьому він наголосив, що найбільшу відповідальність несе Володимир Путін.  «Але ми можемо піти нижче та покрити (обмеженнями) пенітенціарну систему Росії. Однак не забуватимемо, хто насправді несе відповідальність за смерть Навального», – заявив Боррель журналістам.

Він також озвучив пропозицію назвати систему санкцій ЄС за порушення прав людини на ім'я Навального. «Щоб його ім'я назавжди відобразилося у роботі ЄС із захисту прав людини», – додав він.

Боррель заявив, що Європейський Союз має продовжувати надавати підтримку Україні. «Ми повинні надіслати сигнал підтримки російській опозиції. Тому на обох фронтах, політичному та військовому, ми повинні продовжувати підтримувати і Україну, і російський народ, який хоче жити вільно», – наголосив Боррель.

Міністри закордонних справ ЄС зустрінуться сьогодні у Брюсселі, щоб обговорити, серед іншого: військову підтримку України та проект 13-го пакету санкцій ЄС проти Росії.

У вихідні Боррель оголосив, що у зустрічі візьме участь Юлія Навальна, вдова Навального, який помер 16 лютого в таборі на Крайній Півночі Росії.

Раніше експерт ХДС із зовнішньої політики Юрген Хардт припустив, що російський опозиціонер Олексій Навальний не випадково помер у колонії саме в день відкриття Мюнхенської конференції з питань безпеки, на якій було заплановано виступ його дружини Юлії на одній з панелей на тему «кращої Росії».  Він назвав Олексія Навального певним символом, який Путін вирішив знищити на очах у всього світу.

За його словами, Путін обрав для вбивства саме 16 лютого, щоб цим висловити зневагу до Заходу.

Нагадаємо, що пресслужба управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу заявила, що Олексій Навальний помер. Учора команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.

Теги: Боррель санкції росія

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