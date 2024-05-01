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Ізраїль планує військову операцію на півдні Сектора Гази

Наталія Порощук
glavcom.ua
Ізраїль планує військову операцію на півдні Сектора Гази
Сотні тисяч людей втекли до найпівденнішої точки Гази, рятуючись від хвороб та голоду
фото з відкритих джерел

Мартін Гріффітс вважає, що наземна операція у місті Рафах «буде нічим іншим, як трагедією, яку неможливо описати словами»

Ізраїль можепровести військову операцію в місті Рафах на півдні Сектора Газа, що стане найбільшою трагедією в історії та жоден мирний план не зможе цьому протистояти. Про це заявив заступник генерального секретаря з гуманітарних питань і координатор надзвичайної допомоги в ООН Мартін Гріффітс.

Мартін Гріффітс вважає, що наземна операція у місті Рафах «буде нічим іншим, як трагедією, яку неможливо описати словами» і «жоден гуманітарний план не може цьому протистояти».

«Світ уже кілька тижнів закликає ізраїльську владу пощадити Рафах, але наземна операція в цьому місті не за горами», – сказав Гріффітс.

Заступник генерального секретаря з гуманітарних питань наголосив, що для сотень тисяч людей, що втекли до найпівденнішої точки Гази, рятуючись від хвороб, голоду, масових поховань і прямих бойових дій, «наземне вторгнення означатиме ще більше травм і смертей».

«Для організацій, які намагаються надавати гуманітарну допомогу, попри активні бойові дії, непрохідні дороги, нерозірвані боєприпаси, нестачу палива, затримки на контрольно-пропускних пунктах та ізраїльські обмеження, наземне вторгнення завдало б катастрофічного удару», – зауважив Гріффітс.

Нагадаємо, що Ізраїльські військово-повітряні сили мають намір відмовитися від використання застарілих систем протиракетної оборони Patriot. У лютому в Армії оборони Ізраїлю заявляли, що перебувають у процесі закриття кількох батарей Patriot, а їх персонал буде навчено керувати «Залізним куполом».

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Теги: Сектор Гази Ізраїль війна ХАМАС

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