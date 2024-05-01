Ізраїль планує військову операцію на півдні Сектора Гази

Сотні тисяч людей втекли до найпівденнішої точки Гази, рятуючись від хвороб та голоду

Мартін Гріффітс вважає, що наземна операція у місті Рафах «буде нічим іншим, як трагедією, яку неможливо описати словами»

Ізраїль можепровести військову операцію в місті Рафах на півдні Сектора Газа, що стане найбільшою трагедією в історії та жоден мирний план не зможе цьому протистояти. Про це заявив заступник генерального секретаря з гуманітарних питань і координатор надзвичайної допомоги в ООН Мартін Гріффітс.

Мартін Гріффітс вважає, що наземна операція у місті Рафах «буде нічим іншим, як трагедією, яку неможливо описати словами» і «жоден гуманітарний план не може цьому протистояти».

«Світ уже кілька тижнів закликає ізраїльську владу пощадити Рафах, але наземна операція в цьому місті не за горами», – сказав Гріффітс.

Заступник генерального секретаря з гуманітарних питань наголосив, що для сотень тисяч людей, що втекли до найпівденнішої точки Гази, рятуючись від хвороб, голоду, масових поховань і прямих бойових дій, «наземне вторгнення означатиме ще більше травм і смертей».

«Для організацій, які намагаються надавати гуманітарну допомогу, попри активні бойові дії, непрохідні дороги, нерозірвані боєприпаси, нестачу палива, затримки на контрольно-пропускних пунктах та ізраїльські обмеження, наземне вторгнення завдало б катастрофічного удару», – зауважив Гріффітс.

Нагадаємо, що Ізраїльські військово-повітряні сили мають намір відмовитися від використання застарілих систем протиракетної оборони Patriot. У лютому в Армії оборони Ізраїлю заявляли, що перебувають у процесі закриття кількох батарей Patriot, а їх персонал буде навчено керувати «Залізним куполом».