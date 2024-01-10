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Лідер Північної Кореї назвав головного ворога країни

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Лідер Північної Кореї назвав головного ворога країни
Кім Чен Ин під час інспекції основних заводів з виробництва боєприпасів
фото: Yonhap

Північнокорейський диктатор заявив, що не має наміру уникати війни

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин назвав Південну Корею головним ворогом країни та заявив, що не має наміру уникати війни. Про це пише Yonhap з посиланням на Центральне інформаційне агентство Північної Кореї.

Зазначається, що Кім Чен Ин під час інспекції основних заводів з виробництва боєприпасів у понеділок і вівторок також погрожував знищити Південь, якщо він спробує застосувати силу проти Півночі.

Лідер КНДР назвав Південну Корею головним ворогом та заявив, що не буде починати війну в односторонньому порядку, але «не має наміру також уникати війни».

«Якщо Південь спробує використати збройні сили проти КНДР або загрожувати суверенітету та безпеці країни, ми без вагань знищимо Південну Корею, мобілізувавши всі наявні у нас засоби та сили», – сказав Кім Чен Ин.

Він також охарактеризував міжкорейські відносини як відносини «двох націй, ворожих одна одній», заявивши, що немає сенсу шукати примирення та об’єднання з Південною Кореєю.

Нагадаємо, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин наказав своїм військовим «дотла знищити» Сполучені Штати та Південну Корею, якщо їх спровокують. Напередодні він пообіцяв посилити національну оборону, щоб впоратися з нібито безпрецедентною конфронтацією зі США.

Раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав своїй армії, промисловості з виробництва боєприпасів і сектору ядерної зброї прискорити підготовку до війни.

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Теги: Південна Корея Північна Корея диктатор ракета

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