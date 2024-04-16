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Очільник Слов'янська оцінив зведення оборонних укріплень навколо міста

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Очільник Слов'янська оцінив зведення оборонних укріплень навколо міста
Лінія оборони Слов’янська розташована на відстані у 30 км від міста
фото з відкритих джерел

Скільки коштів виділено на зведення укріплень у Слов'янську. Очільник міста назвав суму

На зведення фортифікаційних споруд поблизу Слов’янська минулого року було виділено майже 30 млн грн – лінія оборони розташована за 30 км від міста. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова міської військової адміністрації Вадим Лях.

«Сама лінія оборони у Донецькій області будувалася не вздовж Слов'янська, вона більше від Авдіївки і трошки далі від цього міста іде. У принципі, так і було потрібно. Не дуже гарна історія, коли в самому місті будується лінія (оборони). Ворога зустрічають за 30 кілометрів від міста. Саме на такій відстані були зведені перші оборонні споруди у 2015 році і вони зараз дуже гарно себе зарекомендували», – зазначив він.

Лях повідомив, що на фортифікаційні споруди минулого року було виділено майже 30 млн грн, і додав, що вони вже збудовані.

«У самому місті не будувалась лінія (укріплень). Та зараз вона є. Та все ж таки більшість ресурсу зараз направлено на відстань 20-30 км від Слов'янська», – розповів голова військової адміністрації.

За словами Вадима Ляха лінії укріплень навколо Слов’янська почали зводитися з початком повномасштабних бойових дій 2022 року. Він повідомив, що від двох до 10 одиниць комунальної техніки працює постійно на обороноздатність міста і додав, що лінії укріплень, які зводяться біля Слов’янська, будуються за державний кошт.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України за дорученням президента Володимира Зеленського виділив рекордну суму для будівництва фортифікаційних споруд на Запорізькому напрямку. Йдеться про понад 1,3 мільярда гривень.

Як повідомлялося, в Одеській області триває будівництво фортифікаційних споруд для захисту від агресивних дій Росії.  Голова Одеської ОДА Олег Кіпер зазначив, що на будівництві залучено близько 150 осіб та 80 одиниць техніки.

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Теги: будівництво Вадим Лях Слов’янськ

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