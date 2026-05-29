Ракета Джеффа Безоса вибухнула під час випробувань у США

Єгор Голівець
Інцидент стався через кілька секунд після початку тестування двигунів на стартовому майданчику
Аварія New Glenn може вплинути на майбутні місячні місії NASA вартістю десятки мільярдів доларів

Важка ракета New Glenn компанії Blue Origin, що належить американському мільярдеру Джеффу Безосу, вибухнула під час випробувань на стартовому майданчику Космічного центру Кеннеді у штаті Флорида. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання The Guardian.

Аварія під час випробувань

Вибух стався через кілька секунд після початку запланованого тестування двигунів. Після цього на космодромі спалахнула масштабна пожежа, а яскравий спалах було видно на значній відстані від місця події.

У Blue Origin повідомили, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. У компанії назвали вибух «аномалією». Засновник компанії Джефф Безос підтвердив, що всі співробітники перебувають у безпеці, але визнав, що аварія стала серйозним ударом для компанії.

Наслідки для програм NASA

Інцидент стався наступного дня після того, як NASA оголосило про укладення контракту з Blue Origin на запуск першої з трьох місій у межах проєкту зі створення майбутньої місячної бази. Загальна вартість програми оцінюється приблизно у $20 млрд.

Крім того, Blue Origin продовжує конкурувати з компанією SpaceX Ілона Маска за право створити посадковий модуль для місії Artemis IV, у межах якої астронавти мають повернутися на Місяць уперше з 1972 року.

Реакція влади та космічної галузі

Керівник NASA Джаред Айзекман заявив, що після аварії агентство проведе повну оцінку впливу інциденту на графік майбутніх космічних місій.

За його словами, створення важких космічних ракет залишається одним із найскладніших інженерних завдань, а космічна галузь не допускає помилок.

У Федеральному авіаційному управлінні США поки не уточнили, чи стане вибух підставою для початку нового розслідування. Водночас раніше польоти ракети New Glenn уже тимчасово обмежували через технічні проблеми після одного з попередніх запусків.

Після аварії жителі узбережжя Флориди повідомляли про поштовхи, а в соціальних мережах швидко поширилися фото та відео великої вогняної кулі над космодромом. Пожежу на стартовому майданчику ліквідовували ще кілька годин після вибуху.

На інцидент також відреагував засновник SpaceX Ілон Маск. Він коротко прокоментував аварію словами: «Ракети – це складно».

Що відомо про ракету New Glenn

Blue Origin була заснована Джеффом Безосом у 2000 році. Найбільш відомим проєктом компанії залишається суборбітальна ракета New Shepard, яка використовується для туристичних польотів у космос. New Glenn стала першою важкою ракетою компанії. Її висота становить 98 метрів, а багаторазова перша ступінь розрахована на виконання до 25 місій.

Згідно з домовленостями з NASA, саме New Glenn має використовуватися для майбутньої марсіанської місії EscaPADE. Ракета здатна виводити на низьку навколоземну орбіту понад 45 тонн корисного вантажу за один запуск.

Надаємо, що федеральне управління цивільної авіації Сполучених Штатів Америки заборонило нові запуски найбільшої у світі ракети Starship V3 до завершення розслідування аварії. Рішення ухвалили лише через п'ять днів після історичного випробувального польоту. Відомство класифікувало жорстке приземлення нижнього ступеня ракети як аварійну ситуацію, що несе загрозу громадській безпеці.

