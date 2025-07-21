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Зеленський повідомив, як Україна може захиститися від масованих атак

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський повідомив, як Україна може захиститися від масованих атак
Є пошкодження на Харківщині внаслідок атаки РФ
фото: ДСНС Харківщини

Президент: Удари Росії – завжди проти людяності

Масштабування виробництва дронів-перехоплювачів дозволить захиститися Україні від масованих атак РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

Глава держави зауважив, що наразі тривають рятувальні та аварійні роботи в містах і громадах після російського обстрілу. Є пошкодження в Києві та області, на Харківщині, Івано-Франківщині, були збиття ударних дронів на Сумщині, Хмельниччині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Полтавщині, Херсонщині.

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«Удари Росії – завжди проти людяності: у Києві горіли дитячий садочок, житлові будинки, інша цивільна інфраструктура. Є руйнування звичайних будинків у Харкові, Івано-Франківську та області. П’ятнадцять людей поранені, найменшому хлопчику – 12 років. Усім допомагають. Двоє людей під час атаки загинуло. Мої співчуття рідним та близьким», – підкреслив президент.

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Зеленський наголосив, що протягом російського обстрілу працювали мобільні вогневі групи, армійська авіація, РЕБ, воїни Повітряних сил, дрони-перехоплювачі, але усе збити не вдалося.

«Тому маємо продовжувати масштабування перехоплювачів. Це те рішення, що дозволить захиститися від масованих атак. Я вдячний усім, хто працює в Україні й з Україною зараз заради захисту життя – заради нарощення виробництва зброї, зміцнення нашої ППО – і хто продовжує роботу над санкціями. Тільки справжній тиск на Росію здатен зупинити цю агресію», – зауважив глава України.

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Нагадаємо, сьогодні РФ масовано атакувала Івано-Франківськ ракетами і «шахедами». У трьох селах громади є пошкодження інфраструктури. Зокрема, чотири людини травмовані, серед них – одна дитина.

Також у ніч на 21 липня російські війська здійснили масовану атаку дронами на Київ. Відомо про руйнування та постраждалих. 

Як повідомлялося, у ніч на 21 липня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. За інформацією мера міста Терехова, ворог здійснив 12 ударів по Харкову.

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Теги: війна Володимир Зеленський

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