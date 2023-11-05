На одному з напрямків ворог застосовує тактику «м’ясних штурмів»

На Таврійському напрямку окупанти зазнають значних втрат в техніці

Росіяни почали використовувати танки часів Хрущова

Армія РФ на Таврійському напрямку вдається до тактики «м’ясних штурмів» та використовує танки часів Хрущова. Про це розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Тактику «м’ясних штурмів» ворог не забуває, техніку береже, адже втрати різних бронемашин досить значні», – зазначає речник.

За його словами, вже було зафіксовано випадки використання ворогом танків Т-62М. Це стара техніка, часів Хрущова, проте стріляє та їде, а значить несе небезпеку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Олександр Штупун також розповів про загальну ситуацію на Таврійському напрямку за останню добу.

«Ворог завдав 8 авіаударів, провів 42 боєзіткнення, більшість з яких поблизу Мар’їнки. Також здійснив 826 артобстрлів. ЗСУ відбили понад 20 атак ворога у районах Степового, Сєвєрного, Авдіївки і Первомайського», – зазначив речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували ще майже пів тисячі окупантів на одному з напрямку.

До слова, у мережу потрапили відео, котрі демонструють, як російських військових на Херсонщині женуть у «м'ясні штурми», внаслідок чого вони масово гинуть.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Триває 620-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 44 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.