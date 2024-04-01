Вірменія постачає у Росію товари в обхід санкцій: що відомо

Товари з Вірменії до Росії йдуть через Казахстан (зростання експорту на 1200%), Киргизстан (1600%), Узбекистан (250%) та ОАЕ (900%)

Вірменія постачає у РФ європейські та китайські товари в обхід санкцій Заходу. Експорт зріс на 430% порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення. Про це написав у соцмережі Х економіст Робін Брукс.

Armenia's exports to Russia are up 430% from before the invasion, which is about re-export of EU and Chinese goods to Russia. That's not the end of it. Armenia's exports to Kazakhstan are up 1200%, to Kyrgyzstan 1600%, to Uzbekistan 250% and to the UAE 900%. All going to Russia. pic.twitter.com/GvwbhLilc4 — Robin Brooks (@robin_j_brooks) February 17, 2024

Економіст зазначив, що товари з Вірменії до Росії йдуть через Казахстан (зростання експорту на 1200%), Киргизстан (1600%), Узбекистан (250%) та ОАЕ (900%).

Нагадаємо, що російські компанії використовують криптовалюту, щоб обходити санкції при купівлі товарів подвійно призначення, серед яких є компоненти для безпілотників та інше високотехнологічне обладнання.

До слова, засновника збанкрутілої криптовалютної біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда засудили за шахрайство проти інвесторів. Федеральний суд у Мангеттені (США) дав чоловіку 25 років позбавлення волі. Його також зобов’язали сплатити 11 мільярдів доларів. Ці кошти підуть на відшкодування збитків клієнтам біржі.