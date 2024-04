Вірменія постачає у Росію товари в обхід санкцій: що відомо

Вірменія постачає у РФ європейські та китайські товари в обхід санкцій Заходу. Експорт зріс на 430% порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення. Про це написав у соцмережі Х економіст Робін Брукс.

Armenia's exports to Russia are up 430% from before the invasion, which is about re-export of EU and Chinese goods to Russia. That's not the end of it. Armenia's exports to Kazakhstan are up 1200%, to Kyrgyzstan 1600%, to Uzbekistan 250% and to the UAE 900%. All going to Russia. pic.twitter.com/GvwbhLilc4