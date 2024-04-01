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Вірменія постачає у Росію товари в обхід санкцій: що відомо

Наталія Порощук
glavcom.ua
Вірменія постачає у Росію товари в обхід санкцій: що відомо
Експорт Вірменії до Росії зріс на 430%
фото з відкритих джерел

Товари з Вірменії до Росії йдуть через Казахстан (зростання експорту на 1200%), Киргизстан (1600%), Узбекистан (250%) та ОАЕ (900%)

Вірменія постачає у РФ європейські та китайські товари в обхід санкцій Заходу. Експорт зріс на 430% порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення. Про це написав у соцмережі Х економіст Робін Брукс. 

Економіст зазначив, що товари з Вірменії до Росії йдуть через Казахстан (зростання експорту на 1200%), Киргизстан (1600%), Узбекистан (250%) та ОАЕ (900%). 

Нагадаємо, що російські компанії використовують криптовалюту, щоб обходити санкції при купівлі товарів подвійно призначення, серед яких є компоненти для безпілотників та інше високотехнологічне обладнання. 

До слова, засновника збанкрутілої криптовалютної біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда засудили за шахрайство проти інвесторів. Федеральний суд у Мангеттені (США) дав чоловіку 25 років позбавлення волі. Його також зобов’язали сплатити 11 мільярдів доларів. Ці кошти підуть на відшкодування збитків клієнтам біржі.

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Теги: санкції росія Вірменія

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