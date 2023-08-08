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Росіяни лютують через декомунізацію «Батьківщини-матері» у Києві (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росіяни лютують через декомунізацію «Батьківщини-матері» у Києві (відео)
Російським пропагандистам не дає спокою оновлена «Батьківщина-мати»
скріншот з відео

Росіяни створили пропагандистський ролик, у якому знищують український герб на оновленій «Батьківщині-матері»

Російські пропагандисти поширили у мережі ролик на тему заміни герба СРСР на тризуб на монументі «Батьківщина-мати» у Києві. Відео з’явилось в соціальних мережах.

Сюжет примітивного ролику полягає в тому, що гігантська рука розбила з рогатки матрьошкою (символом росіян) новий герб на щиті, а під ним знову з'явився старий герб СРСР, тобто росіяни вважають декомунізацію України марною справою. Попри це, окупантів бентежить зовнішній вигляд щита з новим гербом, якщо вони присвячують цьому стільки постів у соціальних мережах та монтують пропагандистські ролики.

«Заміна герба на монументі «Батьківщини-матері» реально ковбасить рашистів, вони «па-багатому» клепають такі жалюгідні ролики», – іронізує український журналіст Андрій Цаплієнко.

Зазначимо, що раніше росіяни погрожували вдарити по «Батьківщині-матері» ракетами.

Нагадаємо, 1 серпня з монумента «Батьківщина-мати» у Києві демонтували радянський герб. До слова, монумент «Батьківщина-мати» може отримати нову назву. Його пропонують перейменувати на «Україна-мати»

Нещодавно на оновленій «Батьківщині-матері» знайшовся ще один радянський символ.

Теги: пропаганда монумент росіяни

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