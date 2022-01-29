Росія перекинула до Білорусі дивізіон ракетного комплексу «Панцир»

Дивізіон складається з 12 бойових машин, кожна з яких може нести по 12 зенітних ракет

Міністерство оборони Російської Федерації перекинуло до Білорусі дивізіон зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир». Він візьме участь у перевірці сил реагування «Союзної держави», повідомило РИА Новости.

«Черговий залізничний ешелон доставив на станцію розвантаження зенітний ракетно-гарматний дивізіон «Панцир-С» Східного військового округу», – сказано у повідомленні.

Дивізіон складається з 12 бойових машин, кожна з яких може нести по 12 зенітних ракет.

Після розвантаження російські військовослужбовці здійснять марш у район дислокації, обладнають позиції і стануть на «навчально-бойове чергування» у складі Єдиної регіональної системи ПВО Білорусі та Росії.

Водночас у міністерстві оборони Білорусі показали, як зустрічали військову техніку з Росії.

Зазначається, що перевірка сил реагування «Союзної держави» пройде у два етапи. Перший триватиме до 9 лютого. За цей час планується провести перебазування і створити на території Республіки угрупування військ, організувати охорону державних і військових об’єктів, а також повітряного кордону «Союзної держави».

На другому етапі – з 10 до 20 лютого – проведуть спільні навчання «Союзна рішучість-2022». Російські і білоруські військові відпрацюють завдання з припинення зовнішньої агресії і боротьби з тероризмом.

Раніше повідомлялося, що перші підрозділи збройних сил РФ, які братимуть участь у військових навчаннях «Союзна рішучість», вже прибули до Білорусі.

До слова, Нацгвардія провела масштабні навчання на кордоні.

Також повідомлялося, що на Львівщині пройдуть військові навчання за стандартами НАТО. Відомо, що у лютому в Україні стартують військові навчання за стандартами НАТО за участю тренерів з країн-членів. Маневри пройдуть у Львівській області.