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    Росія перекинула до Білорусі дивізіон ракетного комплексу «Панцир»

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    &laquo;Панцир&raquo; візьме участь у перевірці сил реагування &laquo;Союзної держави&raquo; - Росія перекинула до Білорусі дивізіон ракетного комплексу «Панцир»
    «Панцир» візьме участь у перевірці сил реагування «Союзної держави»
    фото з відкритих джерел

    Дивізіон складається з 12 бойових машин, кожна з яких може нести по 12 зенітних ракет

    Міністерство оборони Російської Федерації перекинуло до Білорусі дивізіон зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир». Він візьме участь у перевірці сил реагування «Союзної держави», повідомило РИА Новости.

    «Черговий залізничний ешелон доставив на станцію розвантаження зенітний ракетно-гарматний дивізіон «Панцир-С» Східного військового округу», – сказано у повідомленні.

    Дивізіон складається з 12 бойових машин, кожна з яких може нести по 12 зенітних ракет.

    Після розвантаження російські військовослужбовці здійснять марш у район дислокації, обладнають позиції і стануть на «навчально-бойове чергування» у складі Єдиної регіональної системи ПВО Білорусі та Росії.

    Водночас у міністерстві оборони Білорусі показали, як зустрічали військову техніку з Росії.

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    Росія перекинула до Білорусі дивізіон ракетного комплексу «Панцир»
    Росія перекинула до Білорусі дивізіон ракетного комплексу «Панцир»
    Росія перекинула до Білорусі дивізіон ракетного комплексу «Панцир»
    Росія перекинула до Білорусі дивізіон ракетного комплексу «Панцир»
    Росія перекинула до Білорусі дивізіон ракетного комплексу «Панцир»
    Росія перекинула до Білорусі дивізіон ракетного комплексу «Панцир»
    фото: Міністерство оборони Республіки Білорусь

    Зазначається, що перевірка сил реагування «Союзної держави» пройде у два етапи. Перший триватиме до 9 лютого. За цей час планується провести перебазування і створити на території Республіки угрупування військ, організувати охорону державних і військових об’єктів, а також повітряного кордону «Союзної держави».

    На другому етапі – з 10 до 20 лютого – проведуть спільні навчання «Союзна рішучість-2022». Російські і білоруські військові відпрацюють завдання з припинення зовнішньої агресії і боротьби з тероризмом.

    Раніше повідомлялося, що перші підрозділи збройних сил РФ, які братимуть участь у військових навчаннях «Союзна рішучість», вже прибули до Білорусі.

    До слова, Нацгвардія провела масштабні навчання на кордоні.

    Також повідомлялося, що на Львівщині пройдуть військові навчання за стандартами НАТО. Відомо, що у лютому в Україні стартують військові навчання за стандартами НАТО за участю тренерів з країн-членів. Маневри пройдуть у Львівській області.

    Теги: Росія НАТО Нацгвардія військові навчання військові навчання час
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    Росія перекинула до Білорусі дивізіон ракетного комплексу «Панцир»