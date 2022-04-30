Росія пояснила, як згорів її ракетний інститут

Полум'я поширилося на всю будівлю через пізній виклик пожежників

У пожежі загинули 22 людини, трапилася вона через увімкнений обігрівач

Причиною пожежі у військовому науково-дослідному інституті в центрі Твері слідство називає коротке замикання. Підвели електроприлад та загальмована реакція.

Що стало причиною пожежі, яка вбила 22 людини, розкрило джерело ТАСС 30 квітня. Коротнув електронагрівальний прилад, у цей момент у приміщенні нікого не було. Другий момент, через який полум'я поширилося на всю будівлю, це пізній виклик пожежників.

21 квітня, у день пожежі, на робочих місцях у інституті були 175 людей. 54 довелося рятувати, майже сто змогли вибратися самі. Після розбору завалів було виявлено останки 22 співробітників інституту.

Нагадаємо, у четвер, 21 квітня, у російському місті Твер сталася пожежа у будівлі Другого центрального науково-дослідного інституту Міністерства оборони Росії.

Загоряння відбулося в одному із зачинених кабінетів на другому поверсі, вогонь дуже швидко перекинувся на третій та четвертий. Зараз спостерігають відкриту пожежу на всій площі будівлі.

Цей науково-дослідний інститут займається розробкою теорії озброєння протиповітряної оборони, виготовляє навігаційні прилади, системи управління, наведення та орієнтації апаратів наземного, повітряного та космічного базування.

Тверський НДІ протиповітряної оборони роками отримував президентські гранти, зокрема брав участь у розробці «Іскандерів» – балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів класу земля-земля.

Зазначимо, що 20 квітня у самому центрі Москві біля мерії виникла пожежа. А 1 квітня уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів.