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РПЦ на вихід. Румунська православна церква заявила про свої права на Молдову

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
РПЦ на вихід. Румунська православна церква заявила про свої права на Молдову
Патріарх Румунської православної церкви Даниїл
фото з відкритих джерел

«Історично і канонічно Румунська православна церква мала і продовжує мати канонічну юрисдикцію над сучасною територією Республіки Молдова»

Румунська православна церква прокоментувала рішення Синоду Молдавської митрополії РПЦ про позбавлення сану шістьох священників, які покинули Моспатріархат в Молдові. У Бессарабській митрополії Румунської церкви офіційно повідомили, що Синод Молдавської митрополії РПЦ – «самоназваний», а її єрархія – індоктринована ідеологією «русского міра».

«Бессарабська митрополія Румунського патріархату з сумом і глибоким обуренням сприйняла безпідставне рішення самозваного Синоду «Православної церкви Молдови», підпорядкованої Московському Патріархату, відлучити від церкви шістьох діючих священиків, які мужньо перейшли до Бессарабської митрополії, підпорядкованої Румунському патріархату, в пошуках церковного служіння згідно з румунськими цінностями та етнічною ідентичністю», – йдеться в офіційному комюніке, опублікованому 26 жовтня, повідомляє «Духовний фронт».

Там додали, що рішення про заборону цих священиків є недійсним, не має реальних богословських і канонічних підстав і має негативний вплив на віруючих і громадську думку в Республіці Молдова, дезінформуючи маси тих, хто не є ні богословськи, ні історично добре обізнаний.

Бессарабська митрополія роз’яснила і підкреслила деякі суттєві аспекти, про які неодноразово заявлялося, але які єрархія, індоктринована ідеологією «русского міра», воліє ігнорувати.

«Історично і канонічно Румунська православна церква, через Бессарабську митрополію, є єдиною церковною інституцією, яка мала і продовжує мати канонічну юрисдикцію над сучасною територією Республіки Молдова. Тому дії Синоду самоназваної «Православної церкви Молдови» або «Митрополії Кишинева і всієї Молдови» суперечать самим канонам Церкви та історії церковної юрисдикції, на яку він поспішно посилається», – підкреслили в Румунській Церкві.

«Російська структура в Кишиневі стає абсурдною і смішною вже через свою назву, припускаючи, що вона матиме владу в регіоні з православною історією, культурою та ідентичністю, глибоко вкоріненою в румунській духовності. Ця несправедлива заява створює образ зневаги до канонів і церковних законів, що регулюють діяльність Православної церкви. Замість того, щоб наслідувати приклад єдності та поваги між Православними церквами, рішення цієї церковної структури відхиляються від християнського вчення, демонструючи відсутність розуміння та поваги до ідентичності нашого народу та до священиків, які ідентифікують себе як румуни. Такий підхід до нинішнього конфлікту підриває довіру до Російської митрополії в Кишиневі і викриває слабкість її аргументів», – зазначають в комюніке.

Дії РПЦ в регіоні були охарактеризовані, як неповага до віруючих.

«Ми докладемо всіх можливих зусиль, щоб усі православні громади в Республіці Молдова змогли повернутися в лоно Матері-Церкви. Це означає не тільки формальне приєднання, але й забезпечення того, щоб кожен священик, диякон, монах, монахиня або вірянин міг насолоджуватися автентичним служінням, вільним від обмежень, продиктованих чужими для нашого народу ідеологіями. Бессарабська митрополія сповнена рішучості захищати і підтримувати всіх священнослужителів і монахів, які поділяють те ж бачення, ті ж цінності і ту ж ідентичність з Церквою нашого народу», – підкреслили в комюніке.

Там закликали всіх тих, хто відчуває себе обмеженим російськими єпархіями, мати мужність покинути це рабство і повернутися до традиції і спілкування Румунської православної церкви.

Раніше митрополит Бессарабії Петро заявив про те, що Молдавська митрополія РПЦ є «окупаційною структурою», а її служителі – агентами російських спецслужб, з якими треба боротися.

Наприкінці вересня, на зустрічі з ним прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку пообіцяв, що уряд щорічно надаватиме допомогу в розмірі 2 млн євро. Частина цих грошей піде на фінансування переходу священиків із Молдавської митрополії Російської православної церкви. Так за вихід із канонічної РПЦ кожному священикові зараз платять близько 2 тис. євро і потім ще 450-600 євро на місяць.

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Теги: Молдова Румунія РПЦ релігія

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