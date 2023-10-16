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Священник РПЦ обурився дизайном нової російської банкноти

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Священник РПЦ обурився дизайном нової російської банкноти
Російський священник розкритикував дизайн нової банкноти номіналом 1000 рублів
фото з відкритих джерел

На банкноті зображено будівлю колишньої церкви, яка нині не є релігійним об'єктом

Священик РФ та блогер Павло Островський розкритикував дизайн нової російської банкноти номіналом 1000 рублів. У своєму Telegram-каналі священик написав, що на банкноті зображено поруч православну церкву і «мінарет», при цьому купол храму опинився без хреста, тоді як на високій вежі помітний традиційний півмісяць.

«Ви що там, товариші, зовсім страх втратили? Не грайте з вогнем» – написав Островський.

При цьому, як випливає з повідомлень російських ЗМІ, на банкноті зображено будівлю колишньої церкви, яка нині не є релігійним об'єктом.  

Так, з 16 жовтня банк Росії ввів в обіг модернізовану банкноту номіналом 1000 рублів. Банкнота присвячена Нижньому Новгороду і Приволзькому федеральному округу. Основне зображення лицьового боку – Микільська вежа Нижньогородського Кремля, на зворотному боці зображено Музей історії державності татарського народу та Республіки Татарстан у Казані, вежа Сююмбіке на території Казанського Кремля, Музей археології та етнографії в Уфі. 

Крім того, у РФ ввели в обіг нову п'ятитисячну банкноту, присвячену Єкатеринбургу та Уральському федеральному округу. Основне зображення лицьового боку – стела «Європа-Азія», на зворотному боці представлено пам'ятник «Сказ об Урале» у Челябінську, стела «66-паралель» (Полярне коло) у Салехарді.

Нагадаємо, курс російського рубля в ході торгів у понеділок, 9 жовтня, впав нижче позначки 102 руб. за долар вперше з 23 березня 2022 року.

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Теги: РПЦ росія рублі священник

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