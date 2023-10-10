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Президент Румунії офіційно підтримав початок вступу України до ЄС в 2023 році

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Президент Румунії офіційно підтримав початок вступу України до ЄС в 2023 році
фото: офіційний сайт Президента України

Йоханніс підкреслив, що підтримуватиме це рішення у Європейській Раді у грудні 

Президент Румунії Клаус Йоханніс офіційно підтримує початок вступу України до ЄС в 2023 році. Відповідну заяву він зробив на пресконференції після зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським.

Крім того, досягнута домовленість про стратегічне партнерство України та Румунії. Підписано декларацію, куди входить безпековий, транспортний та економічний пункти.

«Сьогодні я підтвердив політичну та практичну підтримку Румунії щодо початку переговорів про вступ до Європейського Союзу України та Республіки Молдова до кінця 2023 року. Я особисто виступатиму за це рішення в Європейській Раді у грудні. Це рішення, яке підтвердить прогрес, досягнутий Україною, попри дуже складні умови», – підкреслив Йоханніс.

Також повідомлено і про створення центру підготовки F-16 в Румунії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повинен був сьогодні о 17:00 виступити у парламенті Румунії, але цього не відбудеться через «можливі зриви з боку депутатів із проросійськими симпатіями».

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Теги: Румунія Україна Європейський союз

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