Президент Румунії офіційно підтримав початок вступу України до ЄС в 2023 році
Йоханніс підкреслив, що підтримуватиме це рішення у Європейській Раді у грудні
Президент Румунії Клаус Йоханніс офіційно підтримує початок вступу України до ЄС в 2023 році. Відповідну заяву він зробив на пресконференції після зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським.
Крім того, досягнута домовленість про стратегічне партнерство України та Румунії. Підписано декларацію, куди входить безпековий, транспортний та економічний пункти.
«Сьогодні я підтвердив політичну та практичну підтримку Румунії щодо початку переговорів про вступ до Європейського Союзу України та Республіки Молдова до кінця 2023 року. Я особисто виступатиму за це рішення в Європейській Раді у грудні. Це рішення, яке підтвердить прогрес, досягнутий Україною, попри дуже складні умови», – підкреслив Йоханніс.
Також повідомлено і про створення центру підготовки F-16 в Румунії.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повинен був сьогодні о 17:00 виступити у парламенті Румунії, але цього не відбудеться через «можливі зриви з боку депутатів із проросійськими симпатіями».
Коментарі — 0