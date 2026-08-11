Землетрус у Колумбії забрав понад 130 життів: зруйновані будинки, лікарні та аеропорти

Землетрус магнітудою 7,4 став найсильнішим у країні у XXI столітті. Найбільше постраждали Калі, Перейра, Кібдо, Манісалес та інші міста на заході Колумбії

Потужний землетрус магнітудою 7,4 стався вранці 10 серпня на заході Колумбії. Станом на ранок 11 серпня внаслідок стихії загинули щонайменше 132 людини, ще близько 570 дістали поранення. Рятувальні роботи тривають, тому кількість жертв може зрости. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Землетрус стався близько 7:34 за місцевим часом. Епіцентр розташовувався поблизу Сан-Хосе-дель-Пальмар у департаменті Чоко, приблизно за 400 км на захід від Боготи. Підземні поштовхи відчувалися у значній частині країни, зокрема в Боготі.

Які міста постраждали

Найбільші руйнування зафіксували на заході Колумбії. Серед найбільш постраждалих міст – Калі, Перейра, Кібдо та Манісалес. Також повідомлялося про наслідки землетрусу в Арменії та інших населених пунктах регіону.

фото: Reuters

У Калі, одному з найбільших міст країни, підтверджено десятки загиблих та сотні постраждалих. У місті зафіксували значні руйнування будівель, зокрема медичної інфраструктури. За повідомленнями ЗМІ, люди опинилися під завалами після обвалення будівель.

У Перейрі спочатку повідомляли про найбільшу кількість загиблих серед окремих міст – рятувальники працювали на місцях обвалів, де люди могли залишатися під уламками. Манісалес також зазнав руйнувань і мав жертви.

Загалом, за даними Associated Press, у країні пошкоджено понад 1600 будівель, а щонайменше 61 будівля повністю зруйнована. У кількох містах пошкоджені лікарні та інша критична інфраструктура.

Що відомо про постраждалих

Кількість загиблих протягом доби стрімко зростала. Спочатку місцева влада повідомляла про десятки жертв, однак у міру розбору завалів кількість загиблих перевищила сотню. Останні доступні повідомлення говорять про 132 загиблих і близько 570 поранених.

фото: Reuters

Серед постраждалих є люди, які отримали травми внаслідок обвалення будівель та падіння уламків. Частину потерпілих рятувальники діставали з-під завалів. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються, а кількість людей, які можуть залишатися під уламками, уточнюється.

Пошкоджені лікарні та аеропорти

Землетрус серйозно позначився на роботі цивільної інфраструктури. Повідомляється про пошкодження лікарень, а в одному з медичних закладів люди опинилися під уламками після обвалення.

Також кілька аеропортів на заході країни тимчасово закрили для проведення перевірок конструкцій. Це ускладнило транспортне сполучення та роботу рятувальних служб.

В окремих містах влада запровадила комендантську годину, зокрема через ризик мародерства та необхідність забезпечити роботу рятувальників. До районів, які найбільше постраждали, направляють додаткові сили поліції та екстрених служб.

Рятувальна операція триває

Рятувальники продовжують розбирати завали вручну та за допомогою спеціальної техніки. В окремих випадках людей намагаються знайти за допомогою кранів і пошукових груп.

Особливі труднощі виникають у віддалених районах департаменту Чоко, де через складний рельєф та проблеми зі зв'язком оцінити масштаби руйнувань значно складніше.

фото: Reuters

Президент Колумбії Абелардо де ла Еспріелья оголосив надзвичайний стан, щоб уряд міг швидше спрямовувати ресурси на ліквідацію наслідків катастрофи та порятунок людей. Для президента, який вступив на посаду лише кілька днів тому, землетрус став першим масштабним випробуванням його адміністрації.

Землетрус уже називають найсильнішим у Колумбії у XXI столітті. Сейсмологи попереджають про можливість нових поштовхів. За даними Reuters, після основного землетрусу вже зафіксували щонайменше 21 повторний поштовх.

США вже оголосили про допомогу Колумбії на $15,5 млн, а підтримку також запропонували інші країни