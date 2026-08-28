Дрони атакували аеродром Енгельс, Київ побив рекорд тривог: головне за ніч 28 серпня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 28 серпня 2026 року

Ніч на 28 серпня відзначилася ударом по стратегічному аеродрому Енгельс – базі бомбардувальників Ту-95 і Ту-160. Водночас Київ встановив абсолютний рекорд за кількістю повітряних тривог за добу, а дрони влаштували блекаут на окупованих територіях, уразивши ТЕС на Луганщині. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 28 серпня.

Дрони атакували аеродром Енгельс: працює російська ППО

Безпілотники атакували військовий аеродром Енгельс у Саратовській області – там базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, які завдають ракетних ударів по Україні. Над об'єктом активно працювала російська ППО. Деталі наслідків уточнюються.

Київ встановив абсолютний рекорд за кількістю тривог за добу

Столиця побила власний антирекорд – кількість повітряних тривог за одну добу досягла абсолютного максимуму за весь час повномасштабного вторгнення.

Блекаут на окупованих територіях: дрони вразили ТЕС на Луганщині

Безпілотники уразили теплоелектростанцію на окупованій Луганщині – на підконтрольних Росії територіях стався масштабний блекаут.

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